Oh nee, nachtmerrie wordt werkelijkheid: ‘Slechtste wijken worden nog kwetsbaarder!’

Het blijft een hoofdpijndossier voor de overheid en lokale gemeenten. De achterstandswijken, een fenomeen waar menig bestuur geen goede oplossing voor weet. Uit een vervolgonderzoek blijkt dan ook dat de grootste achterstandswijken alleen maar nog kwetsbaarder worden. De armoede wordt erger, de criminaliteit wordt heviger, deze wijken zullen alleen maar meer vervreemden van onze samenleving.

De leefbaarheid neemt – nog meer – af in achterstandswijken. Criminaliteit en overlast viert hoogtij. Ook neemt een zekere vorm van segregatie alleen maar toe. Mensen met een extreem laag inkomen verhuizen steeds meer naar de achterstandswijken, dit omdat ze in aanmerking komen voor zulke woningen. Mensen met een hoger inkomen verdwijnen en/of mijden zulke wijken juist. Je krijgt een enorme samenstelling van dezelfde probleemgevallen in één wijk.

Eén van de oorzaken is dat de gemeenten steeds meer sociale verantwoordelijkheid op zich moest nemen van de Rijksoverheid. Klinkt logisch dat een gemeenten voor haar eigen sociale zaken moet zorgen, alleen speelt er één groot probleem: er is nog extra geld gekomen om dit aan te pakken.

Bestuurder waarschuwen dat het één voor twaalf is, georganiseerde misdaad, radicalisering, en andere vormen van criminaliteit blijven groeien als er niet snel meer geld komt om dit soort problemen effectief aan te pakken.

De achterstandswijken zijn een broeinest voor toekomstige problemen, en wegkijken heeft geen zin!