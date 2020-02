Omstreden imam Salam van haathuis Alfitrah loog waarschijnlijk onder ede! Onderzoekscommissie onderzoekt uitlatingen!

Al de hele dag gaat het over het beruchte Kamerverhoor waar imam Salam van de haatpredikers van Alfitrah op onfatsoenlijke iedereen – en ook onze rechtstaat – schoffeerde. Nu gaat het onderzoekscommissie gelukkig zijn uitspraken onder het vergrootglas leggen, want ze hebben een sterk vermoeden dat de imam loog onder ede.

De parlementaire onderzoekscommissie gelooft dus geen ene snars van het huilie huilie verhaal van imam Salam en gaat nu zijn uitspraken goed onderzoeken. Als blijkt dat de imam heeft gelogen zijn de gevolgen groot.

,,We bestuderen zorgvuldig de antwoorden die de heer Salam onder ede heeft gegeven.”

Ook eerder uitspraken die Salam deed bij de rechter onder ede worden nu goed onderzocht!

Al vanaf het begin van het verhoor was duidelijk dat het een verbijsterend verhoor zou worden. Salam weigerde te gaan staan om een eed af te leggen. Ook kon hij het niet laten om op denigrerende toon over onze politici of grondwet te praten.

,,Wij moslims bepalen mede de normen en waarden. Of het u bevalt of niet.”

Ook bleef hij ontwijkend antwoordden op de vragen rondom islamitische huwelijken, want zo’n huwelijk is strafbaar in Nederland. De manier waarop Salam antwoordden stelde niemand gerust, er gebeuren rare dingen bij Alfitrah, en de Kamer zit er gelukkig bovenop ditmaal.

,,We begeleiden de mensen in hoe zij volgens de islam behoren te leven. Als ze ons vragen: doen jullie aan huwelijken, dan is ons antwoord heel simpel: als deze meid een vader heeft, dan kan hij haar zelf huwen.”