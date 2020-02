Ondernemersgeest! Scholieren verzinnen nieuw bijbaantje: naaktfoto’s verkopen, ‘500 euro per week’

Nederland, het land van ondernemers, weet ook de nieuwste generatie te inspireren om in de ban te raken van die ondernemersgeest. Maar ze hebben de boodschap niet helemaal begrepen. Scholieren verdienen tegenwoordig geld met het verkopen van eigen (of door afpersing verkregen) naaktfoto’s!

Via Snapchat Premium weten steeds meer scholieren inmiddels hoe ze een zakcentje bij kunnen verdienen. Jongens én meiden doen er allebei net zo hard aan mee. Normen, waarden of überhaupt enige vorm van (zelf)respect zijn daarbij volledig optioneel.

Een hulpverlener van expertisecentrum Qpido legt uit hoe het in z’n werk gaat. Jongens plukken naaktfoto’s van internet en verkopen deze door. Maar de echte cash zit hem natuurlijk in het leveren van authentiek materiaal.Om die reden proberen ze, met redelijk succes, om (jonge) meiden zo ver te krijgen dat ze naaktfoto’s naar hen opsturen.

Dan kun je namelijk afpersen, zodat je langere tijd verzekerd bent van inkomen. En als de meid ineens weigert, kun je de foto alsnog verkopen: win-win! Maar de crème de la crème is natuurlijk een naaktfoto van een mooie meid uit de klas van de ‘klant’ zelf!

En de meiden kunnen er ook wat van hoor! Zo wist de NOS de 15-jarige Lisa (fictieve naam) te interviewen. Zij verkocht haar eigen foto’s aan een 40-jarige man. Maar net toen de zaken goed liepen, kreeg ze toch ineens het besef dat straks haar eigen foto’s overal op internet circuleren. Dan keldert de waarde van je product enorm natuurlijk. Dus stapte ze over op het gebruik van foto’s van anderen, want het geld (500 euro per week) is wel lekker om te hebben.

En terwijl deze idioterie volop aan de gang is, proberen ze bij Qpido de jongeren te waarschuwen voor de gevolgen. Want weten die kinderen wel dat ze mogelijk inbreuk maken op andermans auteursrecht? En dat foto’s van minderjarigen delen strafbaar is, en zelfs valt onder ‘kinderporno’? Oh en mocht je nou een foto hebben gemaakt, gedeeld of verkocht en wordt je gechanteerd? Ga dan praten met een een volwassen vertrouwenspersoon zoals je ouders of een docent. Dát zet pas zoden aan de dijk!