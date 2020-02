Ook België getroffen door messensteker! Twee slachtoffers, vrouwelijke dader in hand geschoten

In Londen is het drama nog maar net voorbij of in België voltrekt zich haast een identieke situatie! ‘Een vrouw met donkere huidskleur’, zo zegt het AD, zou twee mensen hebben aangevallen met een mes. Ze is neergeschoten maar, net als de slachtoffers, buiten levensgevaar.

In de Bevrijdingslaan van het Belgische Gent brak spontaan paniek uit. Een vrouw viel zomaar twee mensen aan met een mes. Één van de slachtoffers zou geraakt zijn in de buik. Een politiepatrouille die in de buurt was, reageerde direct. Zij zijn uiteindelijk overgegaan op geweld en schoten de vrouw in haar hand, waarmee ze haar neutraliseerden.

Het Openbaar Ministerie laat echter niets los over het mogelijke motief van de dader. De Britten waren er als de kippen bij om de situatie in Londen te duiden als ‘waarschijnlijk terroristisch motief’. Maar dat had vrijwel zeker ook te maken met het mogelijke bomvest dat de man bij zich droeg. Daar is bij deze vrouw (voor zover ik heb kunnen lezen) geen sprake van. Hier is te zien hoe de politie de halve straat heeft afgezet en heeft afgeschermd voor omstanders.

Gelukkig leeft de dader nog, waardoor we hopelijk snel te horen krijgen wat de reden is geweest voor deze straatterreur.