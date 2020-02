Overwinning Tweede Kamer op anti-vaxxers: Opvang mag niet-gevaccineerde kinderen weigeren

De Tweede Kamer heeft vandaag een meerderheid weten te krijgen voor het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen bij kinderopvangcentra. Het D66-voorstel werd gesteund door VVD, PVV, GroenLinks, PvdA, 50Plus, DENK, FVD, Van Kooten-Arissen en Van Haga.

Zo nu en dan druppelt er toch nog een tikkeltje gezond verstand doorheen daar in Den Haag. Vaccin-weigeraars, zogeheten ‘anti-vaxxers’, brengen gewoonweg anderen in gevaar. Het zal me echt een worst wezen als iemand zichzelf niet laat vaccineren, bijvoorbeeld uit angst voor autisme of een chip van de overheid. Maar door dit achterlijke gedoe, door twijfel te zaaien (en niet eens op basis van degelijke argumenten), lopen steeds meer kleine kinderen onnodig gevaar.

De wet is er natuurlijk nog niet door en moet eerst naar de Eerste Kamer. De kans is dus aanwezig dat om één of andere reden de senatoren geen meerderheid weten te krijgen vóór het wetsvoorstel.

Opvallend is trouwens ook dat de PvdA, SP en VVD liever zelfs nog verder gaan dan het D66-voorstel. Zij willen namelijk dat vaccinatie verplicht wordt, mocht de dekkingsgraad onder een bepaald minimum dreigen te komen.

Het CDA, de ChristenUnie en SGP waren natuurlijk tegen. En daar valt ook wel wat voor te zeggen, met name op het gebied van persoonlijke en lichamelijke integriteit. Maar er zijn gewoonweg zwaarder wegende belangen. Zo simpel is het.