Paniek! Coronavirus grijpt om zich heen! Olympische Spelen in Tokyo mogelijks zelfs onzeker!

Het wordt al dagen geroepen: ‘het virus komt nu echt dichtbij’. Maar nu ook in Europa krijgen we het serieus benauwd, 16 besmettingen van het coronavirus in Italië en al twee doden. De vraag is wanneer Europa serieus met het virus te maken krijgt. Ondertussen maakt men zich in Japan enorm grote zorgen, trainingen voor vrijwilligers van de Olympische Spelen zijn afgelast en politici vragen zich af of Japan in staat is om de Olympische Spelen in eigen land te houden!

En nog meer slecht nieuws: de incubatietijd van het virus is mogelijk geen twee weken maar vier weken! Er zijn namelijk nu al gevallen die na de eerste symptomen pas na drie of vier weken de ziekte kregen. Dit maakt het risico op verspreiding nog groter, want mensen kunnen nog langer rondlopen zonder door te hebben dat ze ziek zijn.

Ondertussen groeit de onrust in Japan vanwege het virus. De Olympische Spelen zijn om de hoek en veel mensen twijfelen of Japan de organisatie wel aankan, veel Japanners twijfelen of er genoeg wordt gedaan om de verspreiding in het land zelf te voorkomen.

Ondertussen is het virus ook aangekomen in Italië waar maar liefst 14 mensen in Lombardije het virus hebben.