Parijs in de hens! Rellen door Congolese gemeenschap: vechten Congo-politiek uit in Parijs

Het treinstation Gare de Lyon staat in lichterlaaie en er zijn flinke rellen uitgebroken. De aanleiding is een optreden van een Congolese zanger, die het Congolese regime zou steunen. Blijkbaar kun je een Congolees wel uit de Congo halen, maar de Congo niet uit een Congolees.

Congolezen in Frankrijk en België zouden er om bekend staan dat ze zich vaker ‘uitspreken’ tegen Congolese artiesten die in Europa komen optreden. Gewoon van een concert kunnen genieten is er niet bij voor deze nieuwe generatie Fransen en Belgen.

En wat doe je als je gaat demonstreren tegen een artiest die, naar verluid, het regime steunt dat je zelf succesvol hebt weten te ontvluchten? Precies: autobanden, scooters en gewoon een heel treinstation in de hens steken. Nu is ook direct duidelijk waarom de vooraf aangekondigde demonstratie tegen de artiest direct werd verboden.

En ik geloof direct dat het Congolese regime verschrikkelijk is en gruweldaden heeft verricht, dat land is namelijk al meer dan vijf eeuwen de definitie van een hel. Ik begrijp die onvrede en haat ook heus wel. Als er weer eens een haat imam naar Nederland wil komen, dan neemt de spanning hier ook toe. Als we die spanning een keer of tien (twintig?) vermenigvuldigen, dan komen we waarschijnlijk in de buurt bij hoe zo’n Congolees in Frankrijk zich voelt (Maar dan zie ik dit en ben ik alle sympathie al weer kwijt).

Maar waar ik géén begrip voor op kan brengen is het feit dat normaal lijkt te zijn geworden dat politieke kwesties van een ander land, andere cultuur, religie of samenleving, op Europese bodem worden uitgevochten. Dit soort taferelen komen overal in Europa volgens mij steeds meer voor.

Jarenlang wordt er met droge ogen beweerd dat wie hier mag blijven en mee lijkt te doen aan de samenleving, dan ook maar als Frans, Belgisch, Nederlands of Europees moet worden gezien. Maar dat is overduidelijk niet het geval. Zijn er weer verkiezingen in Turkije? Knokpartijen in Rotterdam en Berlijn. Vliegen er weer raketten over en weer in en rondom Israël? Tientallen meldingen van antisemitisme in Amsterdam en Parijs. Schiet een Marokkaanse agent in Marokko een berber neer? Vliegen er weer auto’s in de fik in Den Haag. Begint Geert Wilders weer een nieuwe cartoonwedstrijd? Dan roept iemand in Pakistan een fatwa uit en staat er binnen de kortste keren een in Europa rondzwervende Pakistaan op het station van Den Haag.

Dat gebeurt écht niet omdat ze zich zo Europees, Nederlands of Westers voelen. Het wensdenken dat een Europees paspoort, een uitkering/baantje en een wekelijkse sessie bij een cultuurcentrum ervoor gaat zorgen dat ze zich ook met het land gaan identificeren, is compleet naïef. En wereldburgers zullen het ook niet worden.