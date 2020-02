Paul Cliteur: ‘In fatsoenlijke kringen mogen we niet zeggen waar islamofobie echt vandaan komt’

Hemel, wat is er gebeurd in de Tweede Kamer met het politiek correcte standpunt over moskeefinanciering uit jihadismestimulerende landen? Ik ben gewend aan het standpunt dat het landen vrij moet staan salafisme te exporteren. En dat we niet mogen protesteren tegen de import daarvan. En dat we aan de vrijheid van godsdienst knagen als we aangeven daar genoeg van te hebben.

Ik ben ook gewend dat Prof. Beatrice de Graaf bij Jinek of Matthijs van Nieuwkerk komt uitleggen dat extreem-rechts veel enger is dan jihadisme. Breivik is het probleem. Christ-Church. Niet jihadistisch terrorisme. Dat gaat vanzelf over. Als we maar stageplaatsen realiseren. Als we Wilders maar gaan veroordelen. Als we maar ophouden met discrimineren op de arbeidsmarkt. Dan gaan die jihadi’s ons vanzelf wel leuk vinden. Maar wat zien we nu? “De openbare verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen zijn begonnen.” En zie, allemaal nieuwe mensen op het programma. Geen terrorismegoedpraters. Twee weken lang. Of vergis ik me?

De verhoren werden geopend met terreurdeskundige Ronald Sandee. Uit een fragment dat op WNL werd uitgezonden begrijp ik dat terreur¬deskundige Femke Halsema nog diskwalificerende opmerkingen had gemaakt over dhr. Sandee, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat hij hier toch bij de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag aan tafel zit. En hij zegt allemaal dingen die tot voor kort in de Kamer en politiek Den Haag volkomen taboe waren. Hij zegt bijvoorbeeld dat het woord “islamofobie” door de moslimbroederschap om strategische redenen wordt hooggehouden. Dit is het citaat:

“Islamofobie is iets dat in de media wordt gebracht en gehouden door organisaties als het Moslim Broederschap. Ze worden ermee serieus genomen als partners in bijvoorbeeld Brussel. Ze krijgen toegang tot allerlei EU-organen, omdat ze zich zo sterk profileren met de islamofobie-industrie.”

Natuurlijk wist iedereen dat allang, maar in fatsoenlijke kringen mochten we dat niet zeggen. Mensen als Christopher Hitchens (1949-2011), die durfden dat te zeggen: “Islamophobia – a word created by fascists, used by cowards to manipulate morons!” Maar misschien gaat dat nu veranderen.