Persconferentie coronavirus Amsterdam: ‘geen reden voor onrust’, terwijl besmette Duitser dagenlang zwom in ‘Europa’s grootste zwemparadijs’

Burgemeester Halsema spreekt de gemeente Amsterdam de natie toe: ‘geen reden voor onrust of zorgen’. Opvallend, want een paar uur eerder werd bekend dat een besmette Duitser uit Nordrhein-Westfalen dagenlang rond heeft gezwommen in ‘Europa’s grootste zwemparadijs‘ ten zuiden van Berlijn!

Ongelofelijk! Als we Halsema moeten geloven is er helemaal niks aan de hand. Vragen werden eigenlijk gewoon weggewuifd met ‘niks aan de hand joh!’ en ‘daar doen wij geen uitspraken over in verband met de privacy’.

En dat zou helemaal prima zijn als het om een op zichzelf staande situatie ging in Amsterdam of in Nederland. Maar dat is niet zo. En dat is niet maar een béétje niet zo, dat is helemáál niet zo. Het coronavirus grijpt als een dolle om zich heen en het besmettingsgevaar is alleen maar toegenomen, en niet zo’n beetje ook!

We weten namelijk dat het virus zich via druppeltjes verspreidt. Niezen, hoesten, wrijven in je ogen of likken aan een deurklink, it will get the job done. Nu blijkt dus dat een besmette Duitser dagenlang in een zwembad heeft liggen dobberen. Een zwembad bestaat uit vele miljarden druppeltjes en dít specifieke zwembad, in de buurt van Berlijn, trekt dagelijks met gemak 4000 bezoekers! Met andere woorden: stront aan de knikker!

En dan kan iedereen wel zeggen dat het virus ‘maar’ in slechts 2 procent van de besmette gevallen een dodelijke afloop heeft, die vooral ouderen treft. Dat neemt niet weg dat er nu al mogelijk meer dan 12.000 nieuwe besmette patiënten door heel Duitsland waggelen. Dat tikt flink aan! Met een dag of vijf zien we daar waarschijnlijk de eerste effecten van en met een week of twee hebben we een ‘goed’ beeld van hoe groot de schade echt zal zijn.

Als er dus straks echt geen houden meer aan is en we straks met ~80 miljoen besmette Duitsers en ~17 miljoen besmette Nederlanders zitten, dan valt die ‘slechts 2 procent’ níét meer mee. Dan heb je ‘slechts’ 2 miljoen dode ouderen alleen al Duitsland en Nederland. En zo’n 18 miljoen mensen in kritieke toestand. En wat dan, ‘Oeps’? Er is toch een fucking reden voor dat China bijna 800 miljoen man in een soort quarantaine zet?