Politie kan taken niet meer normaal uitvoeren door enorme groei aan criminaliteit! ‘Mensen die bescherming nodig hebben, kunnen we niet altijd bescherming geven’

Het aantal mensen dat bedreigd wordt, getuigen zijn of om een andere reden politiebescherming nodig hebben, komen er vandaag achter dat er slecht nieuws staat te wachten. De politie heeft met de enorme groei van criminaliteit niet de mankracht om de bescherming te bieden die nodig is. Dit betekent dat er dus wel degelijk mensen gevaar kunnen lopen in de toekomst!

De mensen die bescherming van onze politie nodig hebben zou zijn verdrievoudigd aldus het OM. De afgelopen jaren is het aantal enorm gestegen, wat natuurlijk de nodige vragen met zich mee brengt.

“In Midden-Nederland bijvoorbeeld hebben we nu 350 zaken waar een bepaalde mate van beveiliging nodig is. Dat moeten we doen met hetzelfde aantal mensen als een paar jaar terug, toen we honderd zaken hadden”,

Politieagenten werken keihard, maar de enorme stijging kunnen ze simpelweg niet aan. Wat dus ook betekent dat er door de enorme werkdruk wel eens fouten gemaakt kunnen worden, en dit zal misschien alleen maar vaker gebeuren als men niet snel ingrijpt.

“Het risico bestaat dat mensen fouten gaan maken. Dat ze dreigingen over het hoofd zien en dus bepaalde noodzakelijke maatregelen niet nemen.”

Ook is de politie steeds meer tijd kwijt met andere problemen zoals stalken. Dit kost de politie verreweg de meeste tijd om op te lossen.

“Stalking is veel makkelijker geworden door technische middelen”, zegt hoofdofficier Jeuken. “Onlangs hadden we een stalker die camera’s ophing in de straat van zijn slachtoffer. We zien ook dat er peilbakens onder auto’s worden geplakt.”

Al langer is men bezig met een grote schoonmaak – die gepaard gaat met meer openheid over hoe onze korpsen erbij staan – binnen de politiekorpsen, maar hoe langer de schoonmaak duurt. Hoe meer men erachter komt dat er grootschalige tekorten of problemen zijn. Er moet meer geld naar onze politiedienst om de vraag naar veiligheid effectief te kunnen blijven oplossen!