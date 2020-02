President Trump kondigt een persoonlijke ontmoeting aan met de Taliban na historisch akkoord

President Donald Trump neemt direct zijn verantwoordelijkheid na het ondertekenen van het vredesakkoord tussen zijn land en de Taliban. Een persoonlijke ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de Taliban is volgens Trump dan ook een logische vervolgstap.

Tijdens een intermezzo in het Witte Huis probeerde Trump zelfs zijn buurlanden te motiveren om bij te dragen aan het vredesproces in Afghanistan. In het vredesakkoord, dat eerder vandaag door de VS en de Taliban werd ondertekend, staat onder meer dat de Amerikanen op korte termijn hun troepen zullen terugtrekken uit het Centraal-Aziatische land.

Er is nog wel een kink in de kabel. Experts gaan er vanuit dat de komende voortgangsgesprekken tussen de Amerikanen en de Taliban een stuk moeizamer zullen verlopen. Trump denkt daar echter anders over en probeert vooral optimisme uit te stralen. Volgens de president is ‘iedereen moe van de oorlog’.