PVV’er Marjolein Faber over Forum voor Democratie: ‘Ik vind ze een beetje slap. Ze hebben weleens een punt, maar drukken niet door’

In een interview met PVV’er Marjolein Faber kregen we een mooi inkijkje in haar gedachtegang. De islam zal altijd nummer 1 van kritiek blijven voor de PVV, klimaat – en dan met name de klimaatwaanzin – komt op 2. Faber heeft niks met nuances, ze zegt het zoals het is. Dus van haar kunnen we nog flink wat kritiek op alles en nog wat verwachten.

Faber heeft bewondering voor wat Forum heeft bereikt, maar als het erop aankomt is ook Forum te soft aldus Faber.

,,Ik vind ze een beetje slap. Ze hebben weleens een punt, maar drukken niet door, dan trekken ze hun voorstel toch weer in. Ik zeg altijd: je gaat iets doen en dan ga je het doen ook. Forum gaat heel makkelijk overstag. Dat valt me echt op.”

In het interview wordt gesteld dat als de PVV zo’n anti-islam partij is, ze eigenlijk direct de oliehandel niet meer moeten ondersteunen. Aangezien onze olie uit islamtische landen komt. Haar antwoord is opmerkelijk.

,,Dit vind ik zo’n non-argument. Je moet beginnen bij het begin. Klimaatverandering. Dat het klimaat iets verschuift, zal best kunnen. Groenland heet niet voor niets Groenland. Daar ligt het nu vol ijs, maar ooit moet dat groen geweest zijn. Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden. Dan is de vraag: heeft de mens er invloed op? En mijn antwoord is: nee. We hebben de tijd van de dinosaurussen gehad, met meer co2 en met veel weelderige plantengroei. Nou, toen reed er nog geen auto rond, hoor.”

Het grote voorbeeld van Faber is de Iron Lady, alhoewel Thatcher er toch wat andere retoriek erop nahield dan de PVV.

,,Margaret Thatcher vond ik wel leuk. Die stond ook gewoon haar mannetje. Haar kapsel is beter verzorgd dan dat van mij, dat geef ik toe. Maar zij stond ook wel eens alleen voor een zaal. Dat is wel herkenbaar. Ik heb in de Raad voor Europa gezeten. Een verschrikkelijk instituut, met al dat mensenrechtengeneuzel. En daar hield ik ook mijn anti-islam-speeches. In een heel grote zaal, met ook allerlei vertegenwoordigers uit Noord-Afrika. Dat gaf natuurlijk reuring. Maar ik dacht: ik sta hier voor mijn achterban, dit is hun verhaal. En als je dat denkt, kun je het aan. Ik heb harde standpunten, zonder nuance: de Koran verbieden, de moskeeën dicht, weg met die islam. Maar dan moet je niet in je schulp kruipen. Wie kaatst, kan de bal verwachten.”