Rutte absolute immigratiekampioen van de afgelopen 40 jaar, nieuwkomers onder Balkenende het laagst

Uit een statistiek van Elsevier blijkt dat Mark Rutte de ongekende kampioen is wat betreft het binnenhalen van immigranten. In veertig jaar tijd kwamen er nog nooit zoveel immigranten ons land binnen. Jan-Peter Balkenende, met ‘ijzeren Rita’ aan zijn rechterzijde, deed het beduidend beter: nooit eerder was de immigratie de afgelopen veertig jaar zo gestaag als onder zijn bewind.

Thierry Baudet maakte een screenshot van de statistiek van Elsevier Weekblad waaruit blijkt dat het aantal binnenkomende migranten in de afgelopen veertig jaar nog nooit zo hoog is geweest als onder Mark Rutte. Deels heeft dat te maken met de oorlogen in onder meer Syrië, maar ook het aantal nieuwkomers uit veilige landen zoals Marokko, Albanië en Oost-Europa is onder Rutte flink gestegen.

Rutte is de absolute immigratiekampioen van de afgelopen 40 jaar. Ongelofelijk dat mensen er nog intrappen wanneer de VVD met verkiezingspraatjes komt aanzetten over inperken van instroom of uitzetten van uitgeprocedeerden. Alleen #FVD kan dit veranderen! https://t.co/OtKAyZcxBc pic.twitter.com/Xwme3m8a8h — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 15, 2020

Jan-Peter Balkenende deed het stukken beter wat dat betreft, hoewel dat ook te maken heeft met zijn toenmalige rechterhand Rita Verdonk. Zij was van 2003 tot 2006 Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Naar nu blijkt heeft het strenge immigratiebeleid van ‘ijzeren Rita’ haar vruchten afgeworpen als het gaat om het beperken van het aantal nieuwkomers in Nederland.