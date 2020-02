Rutte houdt poot (nog) stijf op begrotingstop: EU-landen geïrriteerd door Nederland

Al ruim 24 uur wordt er, zonder enig resultaat, gepraat over de nieuwe EU-begroting voor de komende zeven jaar. Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk willen niet meer betalen. Dat vinden de ‘netto-ontvangers’ natuurlijk niet zo leuk!

Nederland wordt momenteel gezien als de een van de grootste ‘boosdoeners’ van deze hele begrotingsblokkade, die de rest van de EU-landen ervan weerhoudt om miljarden meer via Brussel te laten herverdelen. Ieder EU-land heeft vetorecht en kan dus gewoon de nieuwe begroting tegenhouden. Dat maakt de hele politieke strijd die nu gaande is tussen voor- en tegenstanders van een hogere begroting, knullig en kinderachtig. Dat wordt denk ik ook alleen maar erger, want in de praktijk komt het er op neer dat de landen die tegenstribbelen, gedwongen of verleid moeten worden.

Volgens mij zet Rutte in op het verleid willen worden doordat hij namens Nederland met een aanvullende eis komt. Namelijk dat Nederland zijn korting van 1 miljard euro mag behouden. Niemand komt echter openlijk met een voorstel. Je ziet vrijwel alleen maar berichten over vertegenwoordigers van andere EU-lidstaten, die met een moraliserende toon zitten te drammen over hoe er een compromis moet komen en dat het niet zo kan zijn dat één land dit zomaar kan blokkeren. Maar het probleem (voor hun) is natuurlijk dat dat dus wél gewoon kan. Daar sta je dan met je bek vol tanden!

Maar Rutte zal ergens vast wel een keer ingaan op een ‘leuk’ aanbod, want als het te lang duurt neemt de druk toe en uit zich dat op allerlei onvoorziene manieren. Maar tot die tijd is het een leuke circusact om te volgen.