Salaris ongelijkheid blijft aanwezig in Nederland

Van de werkende Nederlanders vindt 73 procent dat er sprake is van salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ons land met vergelijkbare banen. Opvallend is dat werkenden wel het idee hebben dat salarisongelijkheid meer bij andere bedrijven voorkomt dan op de eigen werkplek. 83 procent geeft daarnaast aan dat overheidsinstanties in 2020 het goede voorbeeld moeten geven en salarisongelijkheid ongedaan moeten maken.

Wat is salarisongelijkheid

Salarisongelijkheid, of loonongelijkheid, staat voor een ongelijke beloning. Als twee mensen binnen een bedrijf hetzelfde of gelijkwaardig werk doen horen ze hier hetzelfde voor beloond te worden. Salarisongelijkheid kan sluipenderwijs ontstaan, bijvoorbeeld door bepaalde medewerkers die eerder om een loonsverhoging vragen of die al direct hoger ingeschaald worden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het loonverschil tussen mannen en vrouwen 19 procent bedraagt in het Nederlandse bedrijfsleven en 8 procent bij de overheid.

Salaris ongelijkheid wordt minder gezien op eigen werkplek

Vanuit het recente nationale onderzoek uitgevoerd door HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1000 werkende Nederlanders blijkt dat werkenden het idee hebben dat salarisongelijkheid minder voorkomt op de eigen werkplek dan bij de buren. 41 procent van de Nederlanders geeft een bevestigend antwoord op de vraag of salarisongelijkheid ook van toepassing is op de eigen collega’s. Daarnaast zegt 42 procent dat salarisongelijkheid geen issue is bij de eigen werkgever. In bepaalde branches is het vertrouwen in salarisgelijkheid tussen mannen en vrouwen lager. Hierbij vallen vooral de bouw en de transport & logistiek sector op.

Ongelijkheid wegwerken

Joke van der Velpen, Productmanager weg- en regelgeving bij de uitvoerende instantie van het onderzoek Visma | Raet roept werkgevers op om aan het begin van het nieuwe jaar eens kritisch te kijken naar de mate van gelijkwaardige beloning. Daarnaast zijn er diverse dingen die vrouwen zelf kunnen doen om meer te gaan verdienen. Zo is er onder andere bewezen dat het financieel loont om fulltime te werken. Parttime werken heeft namelijk niet alleen invloed op de hoogte van het salaris maar ook op de rest van de carrière. Zo maakt iemand die fulltime werkt vele malen meer kans op een leidinggevende functie, waar ook vaak een hoger salaris aan hangt. Ook krijgen medewerkers in een groot bedrijf (>500 werknemers) over het algemeen meer salaris dan mensen die bij een klein bedrijf (<50 werknemers) werken. Een groot bedrijf biedt over het algemeen meer kansen op ontwikkeling en groei.

