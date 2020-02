Scholen in Drenthe helemaal in paniek! ‘Check je kind na vakantie op coronavirus, anders kom je niet binnen’

In Drenthe vertrouwen ze het RIVM voor geen ene meter, waar het RIVM zegt dat soort acties onnodig zijn besluit de schoolleiding van diverse scholen toch wat anders. In een brief naar de ouders van kinderen wordt sterk aangeraden om met je kind naar de huisarts te gaan na een bezoekje aan een land waar het coronavirus heerst. De scholen zijn extreem bang voor een uitbraak.

In Drenthe is de massahysterie begonnen hoor, in een brief naar de ouders heeft het bestuur van een scholengemeenschap opgeroepen om kinderen bij de huisarts te laten checken als ze in een ‘besmet land’ zijn geweest.

“Een van mijn medewerkers wist dat er één of meerdere gezinnen in Italiaanse gebieden geweest waren. Nu zijn er gebieden waar niet meer gereisd mag worden, maar we weten niet of er zaterdagavond of zondagochtend nog mensen vanuit die gebieden vertrokken zijn naar Nederland. Het leek ons daarom verstandig om vast iets te doen.”

Zelf wil het bestuur geen paniek zaaien, maar juist paniek voorkomen. Ondertussen dringen ze er wel op aan dat mensen hun kinderen laten checken bij de huisarts. Terwijl het RIVM zegt dat dit niet nodig is.

“Morgen gaat de school weer beginnen, nu hebben we gehoord dat er gezinnen op vakantie zijn geweest in het gebied waar momenteel het coronavirus aanwezig is”, staat in het bericht dat gisteravond verscheen op de online omgeving van de scholenkoepel. “Als de huisarts bevestigt dat er niets aan de hand is, kunnen de kinderen weer gewoon naar school komen.”

Wanneer andere landen net zoals Italië zullen worden getroffen, zal men zien dat ook in Nederland mensen helemaal hysterisch gaan reageren op een mogelijke uitbraak.