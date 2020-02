Thierry Baudet kruipt door het stof maar staat meteen weer op: ‘Er zijn grote integratieproblemen’

Bij 1Vandaag was er een filmpje van Thierry Baudet die eindelijk in niet te misverstane bewoordingen toegaf dat hij een enorme fout had gemaakt door zijn controversiële tweet te plaatsen over vier Marokkanen die zijn “dierbare vriendinnen” hoegenaamd hadden lastiggevallen. De FVD-leider gaf toe dat hij een fout heeft gemaakt en dat hij de tweet nooit had moeten plaatsen. Zo.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 102 DDS-lezers gingen u al voor!

“Ik heb rechtgezet wat er rechtgezet moest worden,” aldus Baudet waarna hij herhaalde dat hij “te snel en te stevig” reageerde toen de vriendinnen hem over het “incident” vertelden. “Dat heb ik ook gecorrigeerd in een statement van een paar dagen geleden.” Later in het gesprek zei hij dat hij de tweet “niet had moeten sturen” en dat hij een “fout” heeft gemaakt, wat weinig aan de verbeelding overlaat.

Omg, ga er maar aan staan. Je zou maar overvallen worden door dat stelletje hyena's! 😳En het antwoord wat hij geeft is niet voldoende. Respect voor je inzet @thierrybaudet! 👊🏽 pic.twitter.com/pOjnk4GP7g — J0ke 🇳🇱 (@Jodelieho) February 6, 2020

Ja, hij zat fout, en hij weet het.

Maar, voegde Baudet toe, “dat neemt niet weg dat er natuurlijk een zeer groot probleem is in Nederland met de immigratie en de integratie enerzijds en met straatintimidatie en veiligheid van vrouwen anderzijds. Gisteren werd nog bekend dat 81 procent van de jonge vrouwen in Amsterdam te maken heeft met straatintimidatie. Die problematiek, daar moeten we het over hebben. Dat is ook waarom Forum voor Democratie — voor een deel — in de Kamer zit. Dat is waarom we hier zitten.”

“Het belang van deze kwestie moet niet worden vergeten in de context van deze fout die ik heb gemaakt,” aldus Baudet.

Het probleem is, natuurlijk, dat Baudet er met zijn tweet juist voor heeft gezorgd dat dit debat vervuild is geraakt. Hij heeft links de ammunitie gegeven waar het op zat te wachten. “Zie, kijk, hij is gewoon een racist! Hij heeft het meteen over Marokkanen!” En als ze dat niet roepen dan is het wel: “Zie, alle verhalen over problemen met Marokkaanse Nederlanders zijn zwaar overtrokken! Dit fiasco bewijst dat!”

Dat is op zich al erg genoeg, maar daar komt nog eens bij dat hij de middenpartijen (CDA, VVD) reden heeft gegeven — of eigenlijk: een excuus — om never nooit niet met hem samen te werken.

Het is goed dat Baudet duidelijk maakt dat het een domme actie van hem was… en het is ook goed dat hij duidelijk maakt dat het onderliggende probleem waar hij het over had wel degelijk bestaat. Maar juist door zo dom te tweeten heeft hij zijn eigen positie ondermijnd.

Laten we in vredesnaam hopen dat hij hiervan geleerd heeft en Twitter voortaan verstandiger gebruikt. Doet hij dat niet dan vrees ik dat hij FVD permanent beschadigt — als hij dat niet al gedaan hééft. En dat zou zonde zijn, want het zou betekenen dat rechts ook de komende jaren niets in te brengen krijgt in Den Haag. Dit terwijl het electoraat juist overwegend rechts is!

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.