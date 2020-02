Tweede coronapatiënt is medewerkster ziekenhuis – Amsterdam UMC laat mogelijk besmet personeel doorwerken

De tweede Nederlandse coronapatiënt blijkt een medewerkster van het ziekenhuis Amsterdam UMC te zijn. Zodra zij symptomen vertoonde werd ze getest en naar huis gestuurd. Ondanks mogelijk contact met ander personeel, blijven zij ‘volgens protocol’ wel gewoon werken! Enorm risico!

De medewerkster werkte niet met patiënten, maar toch is het gevaarlijk. Dit stukje tekst van het AD, met citaten van ziekenhuis woordvoerder Marc van den Broek, is wat mij zorgen baart:

“Toen bleek dat ze corona had, is ze meteen naar huis gestuurd.” zegt Van den Broek. (…) De personeelsleden waar ze wél mee in contact is geweest, is gevraagd goed op hun gezondheid te letten maar werken wel gewoon door. “Dat is volgens protocol,” zegt Van den Broek. “Zolang ze niet ziek zijn, mogen ze aan het werk blijven. (…)”

En de reden dat dit mij zorgen baart, is vrij simpel. Diverse kwaliteitsmediakanalen geven namelijk drie belangrijke risico’s en/of maatregelen aan:

Wie besmet is maar geen symptomen vertoont (de incubatieperiode), kan anderen mogelijk al wél besmetten (bron). Het coronavirus verspreidt zich via kleine druppeltjes (niezen, hoesten, speeksel etc.) en kan mogelijk worden overgedragen aan anderen, door frequent aangeraakte harde oppervlakten zoals een deurklink (zie bron: ‘How does COVID-19 spread?). Een druppeltje met het coronavirus op een deurklink zou mogelijk ‘slechts’ enkele uren kunnen overleven. En dan nog de maatregel van het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDCP), genomen op 8 februari (bron):

Mochten deze drie organisaties gelijk krijgen over hetgeen waar ze al enige tijd voor waarschuwen, dan is het voor het ziekenhuis in Amsterdam dus al te laat. Personeel zou er flink last van kunnen krijgen, waardoor ze uitvallen, en zo’n beetje alle coronapatiënten die zijn overleden, hadden al een bestaande conditie. Laat ziekenhuispatiënten nou in veruit de meeste gevallen een ‘bestaande conditie’ hebben…

Maar goed, misschien mis ik cruciale informatie en ben ik gewoon aan het doemdenken. Het beleid van het UMC komt in ieder geval nogal naïef over.