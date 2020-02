Video! Minister moffelt misdaadcijfers weg!

Terugkijkend op wat er allemaal gebeurt op het ministerie van Justitie, is gewoon onwerkelijk. De top van de ambtenarij moffelt keer op keer cijfers weg, en ze kunnen er ook keer op keer mee wegkomen. Van politieke vervolgingen tot het witwassen van onwelgevallige cijfers, Nederland lijkt soms gewoon op een bananenrepubliek.

In een nieuwe video van UP! Network wordt besproken welke kwalijke zaken de laatste jaren de revue zijn gepasseerd. Het lijstje wordt langer en langer. Al eerder is het ministerie op de vingers getikt omdat ze sjoemelde met cijfers rondom misdaad.

Ook moeten we de politieke heksenjacht rondom Wilders ook niet vergeten. Die werd weliswaar vanuit een minister gestart, maar ook hier deed het ministerie gretig aan mee.

En nu blijkt er weer een nieuwe doofpot te zijn. Cijfers van asielmigranten worden gewoon keihard weggemoffeld. Ook zijn er beelden gevonden van IS-achtige video’s en kinderporno op verscheidene telefoons van asielzoekers, ook dit is gewoon simpelweg weggemoffeld.

Het is echt onwerkelijk dat dit zomaar kan gebeuren, de doorgeslagen angstcultuur moet worden doorbroken op het ministerie. Dit kan alleen door een extern onderzoek, want we weten allemaal wat een intern onderzoek voor resultaat zal hebben: ‘niks aan de hand’ of iets dergelijks.