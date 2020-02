Video! Thierry Baudet wil CETA van tafel: ‘Dit verdrag gaat tegen ons nationale belang in! Alles op alles zetten om dit verdrag te stoppen in de Senaat!’

Enkele coalitiepartijen hebben achterban totaal verloochend door ineens VOOR het CETA verdrag te stemmen, Forum vindt dit absurd en zal alles op alles zetten om het ridicule verdrag alsnog te verwerpen in de Senaat. Forum is zich goed bewust van de vele risico’s van het CETA verdrag, en ook van de lakse houding van onze coalitie ten opzichten van dit debiele verdrag.

Normaal gesproken doet D66 alsof ze zo begaan zijn met dierenleed of ander milieuleed, maar bij het CETA verdrag doen ze alsof hun neus bloedt. Oneerlijke concurrentie, erbarmelijke omstandigheden voor dieren, het boeit de regeringspartijen geen ene zak.

CU lag toch nog een tijdje dwars, want ook zij zien niks in de clausule dat private bedrijven zomaar onze staat kunnen aanklagen als bepaalde zaken niet bevallen. Uiteindelijk is CU alsnog overstag gegaan. Hebben ze water bij de wijn gedaan, of is er een goede deal achter de gesloten deuren gemaakt? Wie zal het zeggen…

Nu het CETA verdrag met een krappe meerderheid de Tweede Kamer heeft overleefd is het wachten op de Eerste Kamer. Juist hier is Forum groot en prominent aanwezig, dus perfecte kans voor de Forum-kompanen om lekker – en terecht – te fulmineren tegen het CETA verdrag. Want we schieten helemaal niks op met dit verdrag.