VVD-Kamerlid: ’70 procent immigranten heeft geen recht op asiel, 75 procent zit in de bijstand!’

VVD-Kamerlid Bente Becker heeft kritisch gereageerd op de nieuwe plannen van de Europese Commissie die een einde moeten maken aan de grote migratiestroom naar het Europese vasteland.

Tegenover WNL zegt Becker dat 70 procent van de migranten helemaal geen recht heeft op asiel in Nederland en andere landen binnen de Europese Unie. “Dit is weer een nieuwe soort crisis. Je zou als maatregel geen visa meer moeten verstrekken”, aldus Becker.

Volgens Becker, die mede-verantwoordelijk is voor de portefeuille Integratie, Migratie en Asiel binnen de VVD, is er nu een tijdperk aangebroken waarbij we niet meer moeten wegkijken en ons minder naïef moeten opstellen. De VVD-politica ziet ‘legale migratie’ niet per se als het probleem, maar wel de grote stroom aan mensen die naar Nederland toekomen om te profiteren van de goede sociale voorzieningen. Becker: “Die mensen komen aan de zijlijn van de samenleving en de voorzieningen worden onbetaalbaar.”

Afgelopen week gaf ik in Nieuwsuur toelichting op de inzet van de @vvd voor een nieuw Europees asiel- en migratiestelsel. https://t.co/zVOditObtG — Bente Becker (@bentebecker) February 1, 2020

Becker wijst er op dat 75 procent van alle migranten die sinds 2014 naar Nederland komen momenteel in de bijstand zitten. “Ondanks dat we eerst nog zeiden: die komen wel aan de bak! We moeten hier veel meer grip op hebben.”

De conservatief-liberale uitspraken van Becker staan haaks op een grote groep (jonge) VVD’ers die juist pleiten voor een meer vrijzinnige koers binnen de partij.