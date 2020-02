Walgelijk! AFD speelt cruciale rol in winst premier Duitse deelstaat. Pro-EU mastodonten zien hierin direct herleving nazi-Duitsland

Onze immer geliefde Guy Verhofstadt staat niet bekend om zijn intellect. Waar hij wel om bekend staat? Zijn zeer ‘creatieve’ en ‘ludieke’ pro-eu Godwins, en tsja met de uitslag in Thüringen was het wachten op deze eurofiel om de oorlog erbij te halen. Helaas was de boodschap van Verhofstadt nog onsmakelijker dan we hadden verwacht. Wat een walgelijke vent!

Voor het eerst in de geschiedenis van de AFD hebben ze een doorslaggevende rol gespeeld bij de keuze van een deelstaat premier. Met een nipte overwinning – 45 om 44 – hielp de AFD de liberale kandidaat aan de meerderheid. Voor sommige EU mastodonten was dit hét teken dat de nazi’s terugkomen. En zo werd de ‘strijder van het kwaad’ naar het front geroepen. Hulde aan Verhofstadt – kuch, sarcasme.

What happened in #Thuringen is totally unacceptable. My response? Not in our name! pic.twitter.com/tdOgl2nN60 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 5, 2020

Nu snappen we dat het voor de zelfbenoemde anti-fascisten voelden als donder bij heldere hemel, maar om direct Hitler erbij te halen gaat te ver.

Het cordon sanitaire lijkt hiermee ineens te doorbroken zijn. Niemand had namelijk verwacht dat het CDU dezelfde kandidaat als de AFD zou gaan steunen. Dit was namelijk een no go in de Duitse politiek, als de AFD a zegt, dan hoor je b te zeggen. Maar in Thüringen ging het net even anders.

“In de eerste plaats wordt de keuze gezien als een taboebreuk, omdat de AfD een beslissende rol heeft gespeeld. Die partij wordt normaal gesproken genegeerd door de andere partijen. Maar nu heeft de CDU ervoor gekozen niet de kandidaat van Die Linke te steunen, maar te stemmen op de kandidaat die ook door de AfD wordt gesteund. Daarmee doorbreken ze die isolatiepolitiek en hebben ze de AfD indirect macht in handen gegeven, zeggen veel critici.”

Krijgen we nu net als bij de overwinning van Trump huilende Linksmensen te zien? Met Guy Verhofstadt vooraan?