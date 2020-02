Wat betekent de opkomst van 5G voor bedrijven en customer experiences?

In deze moderne tijden is technolgische vooruitgang zoals Wifi en 4G niet meer weg te denken. We zijn overal en altijd beschikbaar. Of het nu gaat om een mailtje versturen, een social media post of een weddenschap plaatsen, we kunnen het overal en ergens doen. Hoewel we de voorbije jaren enorm vooruit zijn gegaan op het vlak van technologie, blijven we constant zoeken naar nieuwe ontwikkelingen. De volgende innovatie staat al voor de deur: 5G! Het nieuwe netwerk moet vanaf dit jaar beschikbaar zijn in Nederland en zou in theorie 100 tot 200 keer sneller dan 4G moeten zijn. Volgens experts zal er nauwelijks vertraging op het netwerk zitten. Tijd om te onderzoeken welke invloed dit zal hebben op bedrijven, en hoe consumenten zullen omgaan met bijvoorbeeld online shoppen, gamen en gokken.

Opkomst van 5G en de snelle ontwikkeling van bedrijven gaan hand in hand

Dat de opkomst van 5G invloed zal hebben op de vooruitgaan van bedrijven valt niet te onderschatten. Vooral als het gaat om logistieke bedrijven zoals Amazon en Bol.com. Zij zullen namelijk kunnen rekenen op nog betere en accuratere trackinginformatie. Dit rijkt veel verder dan alleen maar inschatten wanneer de goederen hun eindbestemming bereiken. Bedrijven zullen namelijk ook in realtime kunnen zien wanneer hun vrachtwagens zich waar bevinden. Met deze informatie in het achterhoofd, zal het afladen van deze vrachtwagens nog efficiënter georganiseerd kunnen worden en zal ook het gemakkelijker zijn om het voorraardbeheer beter af te stemmen.

Voor de werknemers zelf zal 5G alleen maar positieve veranderingen met zich meebrengen. Er kunnen namelijk met het nieuwe netwerk, nog meer werknemers vanaf een afstand werken, waardoor de balans werk-prive meer in evenwicht zal komen. Het uren tijdverspillen in files, het ergeren aan treinen die te laat zijn of de regen moeten doorstaan met de fiets zullen dankzij 5G volledig verledentijd zijn. Er wordt verwacht dat dit een prestatie boost voor zowel de bedrijven als werknemers met zich mee zal brengen.

5G tilt customer experience naar een hoger level

Ook voor de costumer experience biedt 5G veel voordelen. Wij zullen namelijk nog sneller toegang krijgen tot de data en tijdsvertraging zal drastisch dalen. Dit heeft ongetwijfeld invloed op ons online koopgedrag. Uit onderzoek van Ericsson is gebleken dat 43% van de bevolking online smartphone shoppers zijn, wat betekent dat deze groep minimaal iedere week met hun smartphone aankopen doet.

Ook het gebruik van virtual reality (VR) zal hoogstwaarschijnlijk stijgen. Het blijkt dat 35% procent minstens één keer per week gebruik maakt van VR bij het gamen maar ook bij, bijvoorbeeld, het online gokken. Zo is dankzij de opkomst van nieuwe technologieen het aantal spelers van online gokspellen met 20 procent gestegen. Na de invoering van 5G zal de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van mobiele netwerken voor het online gamen en gokken nog nooit zo groot geweest zijn. Het zal interessant zijn om te volgen hoe online game en gokplatformen zoals Playstation en Slotyvegas casino met het nieuwe netwerk – en daarmee het stijgende gebruik van VR – om zullen gaan.

Is Nederland klaar voor de opkomst van 5G?

Dat 5G enorm grote veranderingen teweeg gaat brengen, valt niet meer in twijfel te trekken. Het zal vele voordelen bieden aan zowel bedrijven, werknemers en klanten. Toch is het nu afwachten hoe Nederland de opkomst van deze nieuwe technologie zal omarmen.