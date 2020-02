WEG MET HET KONINGSHUIS

Marcel van Roosmalen is benoemd tot Republikein van het Jaar 2019. De schrijver, columnist, en radio/tv-gast heeft de prijs verdiend, aldus het Republikeins Genootschap, vanwege “zijn heldere stellingname tegen het koningshuis en het aankaarten van affaires rond de Oranjes in zijn bijdragen in de media.”

De stemming voor de Republikeinse prijs vond plaats tijdens een vergadering in december, maar het resultaat is nu pas bekendgemaakt. Van Roosmalen kreeg daarbij de absolute meerderheid, wat geen geringe prestatie is.

Vicevoorzitter en woordvoerder van het Genootschap, Floris Müller, stelt dat Van Roosmalen in zijn bijdragen over de Oranje-zelfverrijkers “doorgaat waar andere opiniemakers bezwaren tegen de Oranjes uit betamelijkheid staken. Daarmee houdt hij de discussie over de wenselijkheid van een monarchie in Nederland op gang en blijven ernstige misstappen van leden van de koninklijke familie onder de aandacht.”

In 2019 alleen al had Van Roosmalen het in zijn columns voor NRC.Next en de Nieuws BV van BNNVARA (radio) bijvoorbeeld over Prins Bernhard Jr. die hij “geen prins” noemde maar “een ordinaire huisjesmelker.” Dit nadat bekend was geworden dat Bernhard maar liefst honderden huizen in Amsterdam bezit. Ook haalde hij op harde — en schitterende — wijze uit naar de Oranjes vanwege de belachelijk dure verbouwing van Huis ten Bosch.

Zie hier een heerlijke video waarin Van Roosmalen losgaat op de monarchie én het mediakartel dat de Oranjes aanbidt:

Als je republikeins hart daar niet sneller van gaat kloppen geef ik het op.

