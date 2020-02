Wilders en Baudet woedend op Groene Khmer: “Leugens!”

Wij zijn niet de enigen die furieus gereageerd hebben op het nieuws dat het PBL de kosten van het Klimaatakkoord schromelijk onderschat heeft. Met name Geert Wilders haalt keihard uit.

Eerder vandaag noemden wij het PBL en hun grote politieke vrienden in Den Haag al “leugenaars.” Ja, ik weet het, tegenwoordig moeten we net doen alsof dit soort lieden niet “liegt” maar slechts “een vergissing” begaat. Onzin, de zogenaamde “fouten” die gemaakt zijn, zijn zo opzichtig, zo overduidelijk onjuist, dat de enige verklaring is dat ze bepaalde kosten bepaald niet mee hebben genomen. En ja, dan is de algemene inschatting “een leugen.”

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 135 DDS-lezers gingen u al voor!

En mensen die liegen noemen we leugenaars. Wen d’r maar aan, hypocriete gangsters in Den Haag!

Hoe dan ook, gelukkig zijn er nog een paar mensen in de politiek die er óók geen moeite mee hebben om het beestje bij zijn naam te noemen.

Kom er maar in, Geert Wilders:

“Leugens van de Groene Khmer!” aldus Wilders. “Het is allemaal nog veel duurder. We zijn keihard voor de gek gehouden en de al schaarse huizen worden zo nog duurder en onbetaalbaarder. Snel Kamerdebat!”

Thierry Baudet is er ook helemaal klaar mee, maar in vergelijking met Wilders houdt hij zich in. Hij merkt slechts op dat hij en het Forum voor Democratie “wéér gelijk” krijgen “over de astronomische kosten van de absurde ‘transitie’.”

En helaas krijgen we wéér gelijk over de astronomische kosten van de absurde “transitie”: Forse rekenfout in klimaatplan: hogere kosten voor huiseigenaren https://t.co/ZtM009JOZl #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) February 13, 2020

Vervolgens retweette Baudet verschillende tweets van ánderen die ons eraan herinneren hoe het partijkartel omging met Baudets kritiek toen hij aangaf dat het Klimaatakkoord veel hoger zou uitvallen dan mens ons wilde doen geloven.

Wederom een forse rekenfout PBL. Iedere keer dat Thierry Baudet iets aankaart is het ‘argument’ dat hij selectief shopt in de cijfers en keer op keer blijkt dat hij gelijk heeft. 1000 mld klopt niet volgens

presentator: ‘Dat is toch wat de planbureaus hebben doorgerekend!’ pic.twitter.com/G8io9ERYfz — Jovanna (@jovannakosta) February 13, 2020

Baudet: Ik vertrouw de berekeningen van het PBL niet. Partijkartel: De berekeningen kloppen! Val de democratie niet aan! PBL: Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft toe dat de kosten te laag zijn ingeschat. ,,Het gaat om grote bedragen.’’ https://t.co/WoJ7OhbtWd — Jurbin van Hooff (@jurbinvhooff) February 13, 2020

De manier waarop de oude politiek hiermee is omgegaan is werkelijk misselijkmakend. Daar kan geen twijfel over bestaan. Wilders en Baudet hebben al vanaf dag één gelijk gehad: het Klimaatakkoord is onbetaalbaar.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 135 DDS-lezers gingen u al voor!

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.