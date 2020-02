Zeteldieven Rookmaker en Otten: ‘Zetelrovers, wij? Nooit!’

De zetelrovers van de nieuwe politieke foppartij GO vinden het heel vervelend dat ze zetelrovers genoemd worden. Daar klopt namelijk niets van. Ze zíj́n geen zetelrovers. Welnee.

De linkse kartelkrant Trouw sprak met beide politieke dieven over hun nieuwe partij, hun zetelroof in het Europees Parlement, en hun visie op Forum voor Democratie. In het gesprek slaagden de beide GO-mensen erin om zichzelf totaal en volledig buitenspel te zetten. De manier waarop ze Baudet en FVD spraken is ongelooflijk hypocriet te noemen, en dat ze ontkennen zetelrovers te zijn is ronduit hilarisch.

Als Trouw zegt dat Rookmaker “vanuit Forum-kringen” van zetelroof beschuldigd wordt, antwoordt mevrouw: “Daar is helemaal geen sprake van. Ik heb meer voorkeursstemmen gehaald dan Rob Rooken.” Die laatste is één van de drie zittende FVD-europarlementariërs.

Joh. Echt. Maar hoeveel mensen hadden op u gestemd als u niet op de FVD-lijst stond, mevrouw Rookmaker? Juist. U heeft bijna ál die stemmen te danken aan uw affiliatie met Forum voor Democratie. Kijk maar naar hoe GO het doet in de peilingen. Niemand is geïnteresseerd in u en Henk Otten. Niemand. Alles dat u heeft in de politiek heeft u door uw oude band met die partij.

Maar let op, vervolgens maakt Otten het nog erger:

“Forum is juist geroofd door een paar radicale ideologische figuren die deze partij erg naar rechts hebben getrokken.”

Rookmaker:

“Baudet heeft me destijds zelf gevraagd om op de Europese kieslijst te staan. Ik ben niet veranderd, hoor, sindsdien. Hij is zelf naar rechts opgeschoven.”

Hadden ze die nieuwe partij van ze niet “Firma List & Bedrog” kunnen noemen? Dat was veel passender geweest. Baudet was in de tijd van de Europese verkiezingen net zo “rechts” als nu. Daar is werkelijk niets aan veranderd. Dat weten deze twee natuurlijk ook wel, maar hé, ze moeten hun zetelroof op één of andere manier verdedigen. Dus dan maar zo.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.