Zwak staaltje framing bij RTL: ‘Mohammed wil toverstaf om oorlog in Syrië te stoppen’

Wist u al dat oorlog niet leuk is, Assad een gemene man is en dat mensen willen vluchten voor bommen? Mocht u nou de emotie missen die ze bij RTL Nieuws gepast vinden voor dit thema, dan kunt u hier bij de 11-jarige Mohammed terecht.

Waarschijnlijk waren ze bang dat u wat minder sympathie zult hebben voor de nieuwe golf van vluchtelingen die uiteindelijk toch deze kant uitkomen. Niet zo gek hoor. Want 100.000 mensen per jaar binnenhalen, praktisch niks wegsturen, krapte op de woningmarkt veroorzaken (dat met stikstofbeleid verergeren) én steeds meer druk op de verzorgingsstaat leggen, dat wordt een keer irritant ja.

En wat dan vooral nodig is, is een mix van nieuwsfeitjes over de oorlog in Syrië, vermengd met één of ander zielig kind in dat oorlogsgebied (waarvan de hele familie na 9 jaar nú pas gevlucht is), die ‘wou dat de oorlog weg was’. Mijn god zeg.

En natuurlijk is het rot voor zo’n kind en ook voor alle andere vluchtelingen dat dit ze is overkomen. Maar de 11-jarige Mohammed wordt gewoon als instrument gebruikt voor politieke doeleinden. Want laten we eerlijk wezen, het kan niemand een reet schelen dat Mohammed wilde dat het mogelijk was om oorlog weg te wensen met een toverstaf.

Kunnen we allemaal heel zielig vinden, maar als we hem hierheen halen staat hij straks op z’n veertiende ook te figureren met een kapmes in een drillrap-video. ‘PTSS’ en ‘sociaal-economische factoren’ zijn dan weer de labeltjes die we erop plakken, want ‘moeilijke jeugd’ door lange wachtlijsten in de ggz. En iemand weet er dan vast nog wel een maatschappelijke discussie over racisme doorheen te fietsen. En zo blijft RTL Nieuws maar blikken 11-jarige Mohammeds lostrekken om verloren sympathie terug te winnen bij de Nederlandse stemmer…