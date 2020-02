Zweden: verkrachtingshoofdstad van Europa

Als je wilt weten hoe het er tegenwoordig aan toegaat in Zweden hoef je eigenlijk alleen maar even naar dit kaartje te kijken. Ja, het is echt schokkend om te zien. Zweedse vrouwen moeten continu in angst leven — bang dat ze verkracht worden.

Jan Roos deelt vandaag een bijzonder zorgwekkende afbeelding op Twitter. Het gaat over het aantal verkrachtingen per 100.000 inwoners. Hij vraagt met name aandacht voor “het multiculturele paradijs Zweden.”

Aantal verkrachtingen per 100k inwoners. Check het multiculturele paradijs Zweden even. pic.twitter.com/QsdjoJW28I — Jan Roos (@LavieJanRoos) February 5, 2020

Dit is ongelooflijk om te zien. De situatie in Zweden is veel — veel! — slechter dan in de rest van Europa. En dit terwijl het land door links continu gepresenteerd wordt als een paradijs — een soort hemel op aarde waar alles pais en vree is, waar de multiculturele samenleving geweldig werkt, waar onderwijs gratis is, waar de zorg geweldig is… en waar de veiligheid ongenaakbaar is. Ofzo.

Dat is dus allemaal onzin. Als we het over de veiligheid van vrouwen hebben is de situatie daar totaal aan de hand aan het lopen.

Jan koppelt dit aan de multiculturele samenleving. Ik hoor linkse betweters al roepen: “Dat heeft er niets mee te maken!”

Oh nee? Uit onderzoek van de Zweedse publieke omroep blijkt dat 58% van de daders in verkrachtingszaken “in het buitenland geboren is.” Zelfs de BBC geeft dat toe. Als we naar de details kijken zien we dat van de 843 daders 197 uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika komen. Als puur per land komen is Afghanistan de grootste leverancier van verkrachters met 45 vrouwenmisbruikers.

Als modern links werkelijk zo feministisch is zou het hier met grote regelmaat over praten. In plaats daarvan worden mensen als Roos, die deze feiten wél durven benoemen, steeds weer stil geschreeuwd.

Gek he? Je zou bijna denken dat links zich niet écht druk kan maken over het lot van vrouwen.

