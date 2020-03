15.000 Nederlanders zitten nog steeds vast in het buitenland! ‘Luchtbrug’ moet deze Nederlanders veilig naar huis krijgen

Een gezamenlijk initiatief van ministeries, alarmcentrales en reisbranches moeten ervoor zorgen dat zo’n 15.000 Nederlanders weer veilig naar huis kunnen komen. Reizigers konden zich aanmelden bij een speciale site om verzoek tot repatriëring in te dienen, nu blijkt dat het wel om heel veel Nederlanders gaat. Minister Blok gaat er alles aan doen om deze mensen weer veilig naar Nederland te halen!

Ondanks gesloten vliegvelden, of grenzen die dicht zitten probeert men om onze mede Nederlanders via een speciale ‘luchtbrug’ terug te krijgen naar Nederland. De eerste repatriëringsvlucht vertrekt vandaag al vanaf La Palma.

Het is fantastisch om te zien dat de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven om mensen te ‘bevrijden’ uit dit horrorscenario. Want in het buitenland is nu wel de laatste plek waar je vast wilt zitten.

Het overgrote merendeel van de aanmeldingen zijn van Nederlanders die vast zitten in Marokko, Australië en Indonesië. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er in totaal vastzitten in het buitenland, sommige schattingen gaan uit van maar liefst 100.000 Nederlanders die vastzitten.

De vraag is ook hoeveel Nederlanders dit verplichte verblijf blijven ‘uit zien’. Als ze opgesloten zitten in een land dat de verspreiding van het virus redelijk onder controle hebt is er niet altijd haast om direct te vertrekken.