28 ziekenhuismedewerkers in Tilburg besmet! Oorzaak onbekend: geen contact met patiënten gehad, niet in risicogebied geweest

Het RIVM heeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg gevraagd om een steekproef te houden onder haar eigen ziekenhuismedewerkers. Maar liefst 28 van hen blijken het coronavirus te hebben opgelopen. Geen van hen is in risicogebied geweest. Geen van hen had contact met (vastgestelde) coronapatiënten!

Van de 301 geteste medewerkers bleek dus zo’n 9 procent besmet. Geen flauw idee hoe lang al en geen idee of er überhaupt symptomen waren. De ziekenhuismedewerkers hebben allemaal aangegeven dat ze niet in risicogebied zijn geweest en ook geen contact hebben gehad met mensen waarvan ze wisten dat die besmet konden zijn. Ze waren zich dus totaal van geen kwaad bewust!

Volgens mij is het dan vrij aannemelijk dat ze het virus onbewust al dagenlang hebben zitten verspreiden. In een ziekenhuis, met personeel. Men probeert (in andere landen tenminste) met man en macht te voorkomen dat het zorgsysteem overbelast raakt. Want dán wordt het coronavirus ineens wél heel dodelijk.

Grofweg 20 procent van de besmette gevallen krijgt het labeltje ‘serious/critical condition’: klachten die alleen met de juiste hulp meestal goed aflopen. Waarbij de kans aanzienlijk groter is dat het verkeerd afloopt als er al andere klachten zijn en de patiënt een zwak immuunsysteem heeft (meestal ouderen).

Ziekenhuispersoneel dat zowel hulpverleners als (allerlei verschillende) patiënten infecteert, is dan een dubbele mokerslag! Het ziekenhuis in Tilburg loopt nu dus het risico om in een mum van tijd met een personeelstekort te zitten, terwijl de klachten van patiënten hen juist een extra hoog risico op overlijden geeft. Dit gaat volgens mij echt behoorlijk uit de hand lopen.