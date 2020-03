6 tips om besmetting met het Corona virus mogelijk te voorkomen

Bijna de hele wereld is in de ban van het nieuwe Coronavirus, en steeds meer mensen nemen maatregelen om besmetting mogelijk te voorkomen. Maar wat voor dingen kun je nu eigenlijk doen zonder jezelf direct geheel van de buitenwereld te isoleren? We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Was je handen!

Velen doen het al regelmatig, maar nu er een virus rond gaat is het nog belangrijk: je handen wassen. Was je handen meerdere keren per dag met water en zeep, of gebruik een desinfecterende handgel om je handen regelmatig schoon te maken. Net als dat je bij een griep zou doen!

Maak telefoon en accessoires regelmatig goed schoon

Maar dit betekent natuurlijk wel dat je dit toestel voor gebruik even goed wilt desinfecteren. Ook wanneer je jouw toestel al langer in eigen gebruik hebt is een regelmatige schoonmaak geen slecht idee. Gebruik een droge doek met desinfecterende (hand)gel en ga het toestel aan het einde van de dag even goed na. Hetzelfde geldt trouwens voor andere accessoires zoals je laptop, je toetsenbord, je afstandsbediening – en ga zo maar door.

Ga de contactpunten in huis af

Een desinfecterende spray kan wonderen doen om verspreiding van ziektes (van het Coronavirus tot de griep) in huis te voorkomen. Doe alle contactpunten in en rondom huis af met een doekje en een desinfecterende spray. Begin bij de voordeur en loop je hele huis door; ben jezelf bewust van alle onderdelen die je dagelijks aanraakt en zorg dat je deze even goed ontsmet. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Even geen handen schudden

Een collega lange tijd niet gezien? Laat de knuffels en het handen schudden voor nu even achterwege. Zo verklein je niet alleen de kans dat je zelf ziek wordt, maar ook dat je mogelijke ziektekiemen doorgeeft aan anderen.

Probeer je gezicht minder aan te raken

Breng de dag eens door met het tellen van de aantal keren dat je jouw gezicht onbewust aanraakt; je zult al snel zien dat je dit heel regelmatig doet. Probeer dit juist nu zoveel mogelijk te vermijden.

Hoest in je mouw

Heb je last van een hoestje of moet je regelmatig niezen? Dan is het altijd verstandig om dit in je mouw (of de binnenkant van je elleboog) te doen. Op deze manier voorkom je dat de ziektekiemen zich verspreiden en steek je anderen minder makkelijk aan.