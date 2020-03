Aantal zzp’ers blijft stijgen

Het aantal zzp’ers in Nederland blijft flink stijgen, met een stijging van zo’n 13 procent in 2019 ten opzichte van 2018. Hier zijn diverse oorzaken voor, waaronder de opkomst van de kluseconomie, krapte op de arbeidsmarkt waardoor er veel kansen liggen en de grote behoefte aan vrijheid van de jongere generatie. Nederland telde in 2019 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel wanneer gerekend wordt met het zzp-inkomen als hoofdinkomen. Als er ook mensen worden meegeteld die bijverdienen met zzp-klussen komt het aantal nog hoger uit.

Kluseconomie

Een duidelijke aanjager van de groei in het aantal zzp’ers is de opkomst van de kluseconomie, ook wel gig-economie of platformeconomie genoemd. Het gaat hierbij om bedrijven als Temper, Deliveroo en Uber. Zo’n 8 procent van de starters is werkzaam voor zo’n platform, waardoor ze op een laagdrempelige manier voor zichzelf kunnen starten als cateraar, bezorger of taxichauffeur. Voornamelijk in de grote steden is er een gigantische groei van ondernemers te zien. Niet alleen omdat grote platformen zoals Temper hier actief zijn, maar ook doordat er veel ruimte is voor zakelijke dienstverlening. Denk aan consultants, accountants, architecten en adviesbureaus. In de Randstad gaat de vergrijzing een stuk minder hard, wat het makkelijker maakt om een nieuwe onderneming van de grond te laten komen.

In vrijwel alle bedrijfstakken groei

Het aandeel zzp’ers is de afgelopen jaren in vrijwel alle bedrijfstakken toegenomen. De grootste stijging is te zien in de dienstverlening, waar meer dan 35 procent van alle werkenden zzp’er is. Ook in informatie- en communicatie, zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid is het aandeel zzp’ers bovengemiddeld toegenomen. Industrie, handel en openbaar bestuur kent een geringe stijging en in de landbouw, bosbouw, visserij en horeca is een lichte daling te zien.

Verandering in wet- en regelgeving

Bepaalde veranderingen in wet- en regelgeving kunnen het zzp-schap gaan ontmoedigen. Zo is er de aangekondigde verlaging van de zelfstandigenaftrek, waardoor zzp’ers minder belastingvoordeel gaan genieten. De zelfstandigenaftrek bedraagt momenteel ruim 7000 euro dat zzp’ers af mogen trekken van de aan te geven inkomsten bij de Belastingdienst. Het plan is om dit bedrag te verlagen tot ongeveer 5000 euro. Ook ligt er een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering op tafel. Als dit principeakkoord doorgaat gaat dit zzp’ers zo’n 200 euro per maand kosten om zich te verzekeren. Dit kan toekomstige zzp’ers gaan ontmoedigen om als zelfstandige aan de slag te gaan, zeker voor een zzp’er die niet tot in beperkte mate de eigen tarieven bepaald.

Investeringen voor zzp’ers

Zelfstandigen verdienen doorgaans een hoger bruto bedrag dan werknemers in loondienst. Hier staat wel tegenover dat alles zelf geregeld moet worden. Van de pensioensopbouw tot een bedrag reserveren voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting en het doen van investeringen. Zo moeten veel zzp’ers een website laten bouwen, een logo laten ontwerpen, investeren in bedrijfsmiddelen of investeren in de eigen ontwikkeling en opleiding. Ook krijgt een zzp’er geen belastinggeld of andere extraatjes en moet er voldoende binnen komen om af en toe een weekje vrij te kunnen nemen.