Het coronavirus heeft in Nederland al de nodige slachtoffers geëist. Mensen die zijn overleden aan de gevolgen van dit virus, verdienen uiteraard ook gewoon een eervol afscheid. Gezien de verspreiding van het coronavirus gelden er echter een aantal eisen rond een uitvaart. Dit geldt niet alleen voor mensen die overleden zijn als gevolg van het virus, maar voor alle overledenen in ons land. Is er een recent een naaste van jouw overleden? Of gaat het slecht met iemand binnen jouw familie? Dan kunnen wij ons goed voorstellen dat je met de nodige vragen zit met het oog op een eventuele uitvaart. Om hier duidelijkheid in te scheppen, vertellen wij je hier alles wat je moet weten over een uitvaart ten tijde van het coronavirus.

Beperkt aantal personen bij afscheidsdienst

Is er een dierbare overleden en moet hier binnenkort een uitvaart voor georganiseerd worden? Dan krijgen jullie als nabestaanden met een aantal restricties te maken. Allereerst mag er nog maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn bij de uitvaart. Met ingang van 17 maart mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn bij een uitvaart. Dit geldt voor uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. Je moet dus een selectie maken van personen die wel en niet bij de uitvaart aanwezig mogen zijn.

Condoleance en coronavirus

Voorafgaand aan een uitvaart wordt er vaak een condoleance gehouden. De Nederlandse overheid raadt haar inwoners echter aan om geen handen meer te schudden. Dit is bij een condoleance echter wel gebruikelijk. Veel mensen vragen zich daarom af of een condoleance wel plaatsvindt tijdens de coronacrisis. Ja, dit onderdeel van het afscheid kan ondanks het coronavirus gewoon doorgaan. Wel wordt aangeraden om de naasten van een overleden persoon geen hand te schudden. In plaats van het geven van een hand leg je bij een condoleance jouw hand op je hart om je medeleven te betuigen. Uiteraard kun je de personen wel gewoon wat bemoedigende woorden toespreken.

Persoon overleden aan coronavirus?

Indien er iemand in jouw directe omgeving is overleden aan het coronavirus, blijf je waarschijnlijk met een aantal vragen zitten. Zo vraag jij je mogelijk af of een uitvaart van een besmet persoon wel mogelijk is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken. Ook iemand die overleden is aan het coronavirus krijgt namelijk een welverdiend afscheid. Het is ook gewoon mogelijk om de persoon thuis op te baren. Enige verschil met een normale uitvaart is dat een persoon die overleden is aan corona niet gebalsemd wordt. Om besmetting van de uitvaartbegeleider te voorkomen, moet lichamelijk contact namelijk vermeden worden. Ook dragen uitvaarbegeleiders beschermende kleding om het risico op besmetting tot een minimum te beperken.

Zorg voor een goede uitvaartverzekering!

Om een overleden persoon een waardig afscheid te geven, vindt er een uitvaart plaats. Zoals je hierboven kon lezen, is dit ook het geval wanneer de persoon is overleden aan het coronavirus. Een uitvaart is echter niet goedkoop. Om deze kosten te kunnen dekken doe je er goed aan een uitvaartverzekering af te sluiten. Je voorkomt hiermee dat jouw nabestaanden straks met een flinke kostenpost achterblijven. Op deze manier kunnen nabestaanden een mooie uitvaart organiseren die voldoet aan al jouw wensen.