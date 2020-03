‘Alsof corona niet erg genoeg was…’ – Aangekondigd coronalied BN’ers leidt nu al tot ergernis

‘Donder alsjeblieft op met je coronalied, hier zit niemand op te wachten’, was mijn eerste gedachte toen ik het nieuws opving over de 100 BN’ers die hieraan hebben meegewerkt. Mooi om te zien dat die mening breed wordt gedragen.

Update: GeenStijl heeft een gelekte, vermoedelijke demo-versie.

Ik verbaas mij echt over hoe slecht deze Nederlandse artiesten, influencers, overige BN’ers en iedereen die hier nog meer aan mee heeft gewerkt, de stemming in de Nederlandse samenleving aanvoelen. Echt absurd.

Ik ga even generaliseren: Iedereen baalt dat de kroegen dicht zijn. Positieve nieuwsberichten worden de dag erna weer overschaduwd door nieuwe cijfers van het RIVM en landen als Italië, Spanje en de VS. Het coronavirus brengt het beste en de slechtste eigenschappen in de mens naar boven en dit wordt uitvergroot. Zo zien we flink veel vrijwilligers die bijspringen in de zorg en hebben we het fenomeen van de ‘corona-hoester’. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er niet zulke drastische maatregelen genomen die zo’n enorme impact op de samenleving hebben als nu. We leven in onzekere tijden en dat drukt de stemming behoorlijk.

Aan het nummer werkten verschillende Nederlandse artiesten en influencers mee, onder wie Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau, Martijn Krabbé, Ellie Lust en Danny Blind.

Dan is misschien wel het láátste wat je wil horen, het feit dat een clubje BN’ers de aandacht op zichzelf probeert te vestigen door zo’n lied uit te brengen. Jinek leent zich er voor en ook alle Nederlandse radiozenders hebben besloten het lied op dinsdag om 20:00 uur te draaien.

BN’ers, jullie hoeven echt niet bij elke crisis in de Band Aid-modus te schieten. Die morele steuntjes in de rug krijgen we wel door ziekenhuispersoneel, dat na een dienst van 12+ uur nog steeds een ramp vastberaden in de ogen staart en zegt: ‘Dit gaat ons lukken.’