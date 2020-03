Amsterdam stuurt bij Wob-verzoek nog net geen compleet zwarte pagina’s: ‘zelfs logo’s en Halsema’s naam weg’

De gemeente Amsterdam laat zich wederom van z’n Soviet-kant zien. Wie een Wob-verzoek indient, krijgt nog net geen compleet zwarte pagina’s terug. Namen van wethouders en burgemeester Halsema, logo’s en zelfs het adres van de gemeente worden zomaar weggelakt. Het lijkt wel de KGB!

De Telegraaf diende een Wob-verzoek in over de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein. Of daar spannende dingen in staan, is nog steeds niet bekend. Of ze überhaupt de juiste documenten hebben gekregen, valt haast niet meer met zekerheid te zeggen. Zelfs niet toen de Telegraaf een ‘verbeterde’ versie kreeg. Pagina op pagina van haast niets meer dan complete zwarte balken en blokken. Totale incompetentie of totale gekte? Zegt u het maar.

Het gaat volgens mij ook echt nergens over om zo’n overreactie op Wob-verzoeken te geven. Als een journalist graag wil weten welk bedrijf met welke organisatie contact heeft gehad over ik noem maar wat, een aanbesteding, dan doet de gemeente Amsterdam net alsof de journalist één of andere ingehuurde ex-commando op het spoor is. Belachelijk voor een burgemeester die vorig jaar nog zei: “Openbaarheid is een recht, geen gunst.”

Amsterdam is hier niet alleen in trouwens. Amsterdam is alleen wat meer debiel qua uitvoering. In Utrecht is er een raadslid die via Wob-verzoeken aan z’n informatie moet komen, omdat daar kennelijk ook zo’n beetje alles een staatsgeheim is. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kan om de zoveel tijd ook voor niks met de trein van Enschede naar Den Haag op en neer om zo’n verzoek in te dienen, want de gewone weg is ‘gewoon’ geen optie meer. Amsterdam is wat dat betreft meer een symptoom dan de ziekte. Maar dát er een ziekte heerst bij de overheid, is wel duidelijk.