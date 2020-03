BAH! Utrechtse bus-spuger in beeld! Wie kent hem?!

Het opsporingsprogramma van RTV Utrecht in samenwerking met Politie Midden-Nederland & Openbaar Ministerie, Bureau Hengeveld, is op zoek naar een asociale bus-spuger. We worden allemaal gevraagd om deze gek te identificeren en, als we hem kennen, contact op te nemen met het politienummer zodat hij aangepakt kan worden.

Het stuk tuig op de foto toeslag maar liefst twee keer toe. Eén keer bij bushalte Majellapark en daarna bij de bushalte Vleutenseweg. In beide gevallen bespuugde hij zomaar de chauffeur.

Het zal niemand verbazen dat de autoriteiten dit bijzonder serieus opnemen in deze tijden van corona. Het kan zomaar zijn dat deze malloot het virus heeft en de chauffeur óók besmet heeft. En zelfs als dat niet zo is moet dit soort wangedrag afgestraft worden om ervoor te zorgen dat ander tuig het niet kopieert.

Reden genoeg dus om meneer deze Tokkie aan te pakken.

En ja, daar zijn echt mogelijkheden voor. Zoals deze docent aan de Politie Academie uitlegt kan hij zelfs buiten heterdaad aangehouden worden en is hij minimaal verdachte van mishandeling.

Is minimaal #Verdachte van #mishandeling (=spugen) Kan zelfs buiten heterdaad aangehouden worden na toestemming Officier van Justitie. Wie kent deze persoon #spugger #tip — Bert Gorter, docent PA en aanrijding selecteur (@POL_Gorter) March 28, 2020

Dus, komt deze malloot je bekent voor? Help de politie hem te identificeren!

