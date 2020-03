Baudet woedend: ‘Kabinet Rutte/Klaver laat miljoenen huishoudens in de kou zitten’

Netbeheerders in Nederland zijn niet van plan om van het gas af te gaan. 40 (!) procent van de huizen is niet tot nauwelijks warm te krijgen zonder gas. De idealistische plannen van de overheid zijn een ramp voor mensen met een oudere woning. Deze worden namelijk niet tot nauwelijks verwarmd door die onzinnige warmtepompen. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet laat dan ook weten woedend te zijn!

Netbeheerders vrezen het ergste, de energietransitie zou een ramp zijn voor veel huishoudens. De overheid wil de energietransitie binnen 30 jaar door onze strot douwen, maar ondertussen blijkt dat warmtepompen niet geschikt zijn om huizen die voor 1980 gebouwd zijn te verwarmen. Deze huizen zijn te slecht geïsoleerd om een warmtepomp te gebruiken.

,,Maar 40 tot 50 procent van de woningen is wat ouder en ligt wat verder uit elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat een gasnet daar ook in de toekomst nodig blijft. Die woningen moeten goed geïsoleerd worden en een deel zal verwarmd moeten worden met een warmtepomp en stroom uit zonnepanelen. Maar het gas zal een aantal dagen per jaar echt nodig zijn.’’

Netbeheerders roepen daarom op om toch te kijken naar andere alternatieven zoals groen gas of waterstof, want dit zal de enige manier zijn om dit soort woningen toch nog warm te krijgen, en tegelijkertijd duurzaam te blijven.

,,Er is een sentiment in Nederland dat we van het gas af moeten, maar het verhaal is veel genuanceerder, maar dat gaat verloren in het verhaal van de politicus op de zeepkist. We hebben gassen nodig – ook in het toekomstige, duurzame energiesysteem.’’

Zelfs de NOS meldt het volgende: 4 op de 10 woningen kunnen niet van het gas af. Dit betekent dus dat miljoenen huishoudens afhankelijk zijn én blijven van gas. Ondertussen denkt onze eigen overheid dat we ‘wel even overal warmtepompen kunnen installeren’. Het moet niet gekker worden.

Ondertussen krijgt Forum voor Democratie dus compleet gelijk. De anti-gas hysterie in Nederland is totaal niet gebaseerd op rationele overwegingen. En uiteindelijk betalen de burgers daar de rekening voor. Thierry Baudet zei hierover het volgende tegen de redactie:

“FVD verzet zich al vanaf het begin tegen het volkomen irrationele gasverbod. Gas is goedkoop, schoon en ruim voorhanden. Terwijl de hele wereld juist áán het gas gaat, en we via Europese subsidies betalen om landen als Portugal te stimuleren met gas te gaan werken, moet het in Nederland – onder leiding van het kabinet Rutte/Klaver – tegen astronomische kosten en met slechte resultaten allemaal weer met windmolens, zonnepanelen en andere onzin.”

Net zoals met de kosten rondom het klimaatbeleid krijgt Forum ook gelijk over het gasverbod. Er zijn op dit moment incompetente bestuurders aan de macht die onder het juk moeten doorgaan van de Groene Lobby en haar Groene idioterie.