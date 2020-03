Bizar! Kabinet besluit 200 miljoen euro uit te geven om huurhuizen aardgasvrij te geven

Terwijl medisch personeel keer op keer het kabinet verzoekt om zo snel mogelijk meer gereedschappen te kopen zodat zij hun werk kunnen, besluit het kabinet doodleuk om nog even snel 200 miljoen euro te investeren in de Groene droom. Terwijl dit geld nu prima naar de zorg zou kunnen gaan. Maar nee hoor, de overheid moet en zal Nederland gasvrij maken!

Minister Knops van Binnenlandse Zaken herinnerde iedereen nog even leuk aan dit feit. Tijdens Prinsjesdag was dit al bekend geworden, maar nu midden in een gigantische crisis zitten vond de minister het nodig om heel Nederland erop te wijzen dat dit plan nog gewoon doorgaat. Want gasvrij zijn is de toekomst.

Dit betekent dat veel verhuurder vanaf 1 mei aansprak kunnen maken op de toegewezen subsidie. Ondanks dat we een enorme economische krimp doormaken, besluit het kabinet doodleuk om dit soort linkse subsidies nog gewoon te laten doorgaan.

Hadden ze deze regeling niet tijdelijk kunnen pauzeren en dit geld kunnen investeren in hulpmiddelen voor ziekenhuis personeel? Of moest dit weer van onze klimaatpaus Frans Timmermans?

Het is te hopen dat de oppositie het kabinet op dit soort fratsen gaat aanspreken, want had het kabinet op z’n minst niet even kunnen overwegen om extra geld vrij te maken voor de aanpak van het virus? Extra testkits zijn wel handig in deze tijd bijvoorbeeld.