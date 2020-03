Boze Vlaamse burgemeester wil geen Nederlanders meer zien: ‘Jullie maatregelen zijn veel te LAKS!’

Hoewel de meeste partijen in de Tweede Kamer geloven dat jullie (niet mijn, ik heb er afstand van genomen) kabinet héél ver gaat in de bestrijding van het dodelijke coronavirus COVID-19 (uit China, overigens. Die Chinezen proberen Amerika nu de schuld te geven, maar daar trappen we dus niet in. We hebben deze pandemie te danken aan China, China, China, China, China), denken buitenlanders daar heel anders over. Met name in België is men nogal… boos.

Burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist wil geen Nederlanders meer zien in zijn gemeente. “Dit is belachelijk! Uw land heeft altijd de mond vol over dat u het zo goed voor elkaar heeft, maar de maatregelen in Nederland zijn een lachertje!” aldus de burgervader op de radio. “Ik zit niet te wachten op Nederlanders die hierheen komen en lopen te snoeven dat het in Nederland wel mee zal vallen. Dit is een internationaal virus en vereist een internationale aanpak. En dan moet je niet zoals in Nederland alles maar openhouden!”

Nederlanders die zonder goede reden worden aangetroffen in zijn gemeente krijgen een boete. De enige goede reden is dat ze in België wonen of werken. Zelfs een bezoek aan het lokale ziekenhuis wordt niet gezien als een goede reden, aldus Van Knokke-Heist (het ziekenhuis zelf zegt overigens nog steeds Nederlandse patiënten op te willen nemen).

“Ik wil de Belgen verdedigen tegen de idioterie van Nederland,” legt de burgervader uit.

Dit is toch even schrikken: blijkbaar zijn er in andere landen bestuurders die de gezondheid en veiligheid van hun burgers wél serieus nemen. Gossiedorie zeg. Het zal je maar gebeuren.

Overigens, staat deze burgervader toevallig open voor een transfer naar een Nederlandse stad?

