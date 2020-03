BREKEND! Corona-chaos compleet: minister Bruins (VVD) stapt op, want oververmoeid

Minister Bruno Bruins, hét gezicht van het Nederlandse gevecht tegen het coronavirus, is vandaag opgestapt. De Koning heeft hem verslag ontleend, en de VVD’er is vanaf heden weer een ambteloos burger. Een plotseling, maar ook onvermijdelijk, afscheid nadat de man gisteren in elkaar zakte tijdens een Kamerdebat.

Nederland zit de komende dagen zonder corona-kapitein. In de grootste gezondheidscrisis die ons land aandoet sinds de Spaanse griep zo’n honderd jaar geleden hebben we geen full-time leidinggevende meer. Minister Bruno Bruins, die die rol tot en met vandaag vervulde, is plotseling opgestapt:

“Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stapt op. De minister werd gisteravond onwel tijdens een debat over het coronavirus. Bruins heeft ontslag aangevraagd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst, en de koning heeft het hem ‘op de meest eervolle wijze’ verleend. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) neemt voorlopig Bruins’ taken over.”

Zoals ook onze collega Michael van der Galiën vandaag al schreef is opstappen gewoon precies is wat Bruins moest doen als hij dit zware werk niet aankon. Iedereen kan zich een zwak moment eenmaal veroorloven, maar als je fysiek gewoon niet in staat bent om Nederland door de zwaarste crisis in meer dan een halve eeuw te loodsen… Ja, dan moet je plaats maken voor iemand die dat wel kan.

Voor Mark Rutte is er dus werk aan de winkel en moet hij snel een opvolger vinden. Het ligt voor de hand dat hij eerst Edith Schippers benadert. Zij is VVD’er (dat is van belang, aangezien de opgestapte Bruins dat ook is), heeft ervaring op de portefeuille zorg, beschikt over ruime politieke ervaring en is communicatief zeer vaardig.