Buitenlandse media: ‘Groot deel coronavirus-besmettingen doorgegeven door mensen ZONDER symptomen’

De afgelopen weken heeft Jaap van Dissel, van het RIVM, er steevast op gehamerd dat het nieuwe Chinese coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, eerst en vooral verspreid wordt door mensen die (ernstige) symptomen vertonen. Dit is onjuist.

Op 2 maart herhaalde RTL Nieuws dat standpunt van het RIVM nog maar een keer: “Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen, zegt het RIVM.”

Hartstikke leuk, natuurlijk. Want zo weet je: mensen die klachten vertonen moeten zichzelf in quarantaine zetten. Als dat op grote schaal gebeurt is dit probleem razendsnel opgelost — of in ieder geval onder controle gebracht.

Maar wat blijkt? Buitenlandse media denken hier heel anders over. Het gerenommeerde magazine Foreign Policy beweert precies het tegengestelde van wat het RIVM stelt, namelijk dat de meeste besmettingen (of in ieder geval een “groot deel”) “presymptomatisch” zijn.

"Given that presymptomatic transmission accounts for a large number of cases, testing is required to ensure that carriers of the coronavirus are not unknowingly passing it on to others," @devisridhar argues. https://t.co/mK1As3JQRT — Foreign Policy (@ForeignPolicy) March 26, 2020

Presymptomatisch houdt in: nog voor mensen symptomen ontwikkelen. Dus stel: ik heb het coronavirus onder de leden, maar daar ben ik me niet van bewust omdat ik geen symptomen heb. Maar tóch geef ik het virus per ongeluk door aan anderen.

Dat is waarom het virus zich zo snel kan verspreiden.

Foreign Policy baseert zich daarbij onder meer op dit onderzoek. Dat onderzoek concludeert dat “presymptomatische besmettingen” verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50 procent van alle besmettingen.”

De helft!

En nu komt het: dit is dus waarom het zo belangrijk is om a) het land in gedwongen totale lockdown te zetten en b) te testen, testen, testen. Als met name dat laatste niet gebeurt zal “de pandemie zich blijven verspreiden.” Dat zeg ík niet, dat zegt Foreign Policy. Een blad dat op grote schaal gelezen wordt door onze linkse intelligentsia. Want, ik weet het, mijn woord zullen ze nooit aannemen. Dan halen we maar een gerespecteerd buitenlands magazine van stal.

Ik ben me ervan bewust dat ons mediakartel heeft besloten dat elke kritische Nederlandse website die vraagtekens zet bij het RIVM-beleid “nepnieuws” verspreidt, maar misschien dat ze de ogen toch heel even willen openen als we een buitenlands magazine én buitenlands onderzoek aanhalen.

Hoop doet leven. In dit geval letterlijk.

