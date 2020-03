Burgemeester Aboutaleb is wel van de duidelijke taal! ‘Burgemeesters moeten meer middelen krijgen om coronamaatregelen te handhaven!’

Waar Femke Halsema gisteren nog keer op keer over zat te draaien is burgemeester Aboutaleb duidelijk, mits het juridisch kan vindt hij dat de politie in uiterste gevallen gewoon boetes moet kunnen uitschrijven voor mensen die nu onverantwoord bezig zijn. Wellicht is dit de manier om mensen bewust te maken dat ze zich moeten houden aan de opgelegde maatregelen!

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil meer middelen om de coronamaatregelen te handhaven. ''In het uiterste geval moet je een boete kunnen opleggen'', zegt hij in @NOSRadio1. #r1jn pic.twitter.com/iB1xXrBzTo — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 23, 2020

Aboutaleb is van mening dat de politie een belangrijkere rol moet gaan spelen in het handhaven van de opgelegde maatregelen. Aboutaleb wil nog niet dat de politie direct met boetes gaat strooien zoals in sommige andere Europese landen al wel gebeurt. Wel wil hij in eerste instantie dat agenten mensen gaan aanspreken op hun laconieke gedrag. Want het is ook gewoon absurd dat mensen juist nu massaal dagjes uit plannen. Het is zelfs zo triest gesteld dat Natuurmonumenten een oproep plaatst dat mensen niet massaal een boswandeling moeten maken.

Ondertussen heeft de ambtscollega van Aboutaleb, Femke Halsema, een compleet andere mening. Zij moet niet denken aan strengere maatregelen, en wil juist drukke plekken openhouden. Want daardoor spreidt men de drukte, althans dat denkt ze.

‘Wij hopen dat het open houden van markten kan bijdragen aan de spreiding van mensen die inkopen doen’, aldus Femke Halsema in #buitenhof over de afstand houden tijdens #coronavirusnl pic.twitter.com/mLx6N8TFsk — Buitenhof (@Buitenhoftv) March 22, 2020

Ondertussen blijft de klok tikken en zullen we deze week de eerste grote gevolgen zien van de coronacrisis in Nederland. IC’s zullen vol komen te liggen naar alle verwachtingen, en hoe erg het precies zal worden weet niemand.