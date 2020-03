Coronavirus update! 346 (!!!) nieuwe besmettingen en 15 nieuwe doden! Nederland blijft explosieve stijging houden in aantal besmettingen

Het RIVM kwam zojuist met een nieuwe update, zoals te verwachten viel neemt het aantal besmettingen rap toe, met maar liefst 346. Dat betekent dat Nederland nu boven de grens van 2000 geteste besmettingen schiet, wat het werkelijke aantal besmettingen zou zijn daar kunnen we alleen maar naar gokken.

Het RIVM meldt dat de leeftijd van de overledenen tussen 63 en 95 jaar zit, tot nu toe worden vooral ouderen getroffen. Ook zijn er al 408 mensen opgenomen of opgenomen geweest in ziekenhuizen. Dit aantal zal de komende dagen flink stijgen, tot nu toe kunnen de ziekenhuizen het allemaal nog aan. Het is wachten op de eerste meldingen dat ziekenhuizen in penibele situaties terecht gaan komen.

Op de kaart van het RIVM is duidelijk te zien dat het zuiden van Nederland een flinke brandhaard is. Brabant en Limburg zijn voorlopig nog de meest problematische provincies. De vraag is echter niet of, maar wanneer de Randstad hard getroffen gaat worden. Kijkend naar het buitenland zien we bijvoorbeeld dat het helemaal misgaat in een stad zoals Madrid.

We moeten er niet aandenken als steden zoals Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag in dezelfde situatie terecht komen zoals Madrid. Dan wordt het haast onmogelijk voor de ziekenhuizen om nog bij te benen.