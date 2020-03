D66-minister Sigrid Kaag: ‘Vanuit verlicht eigenbelang moeten we aan Afrika schenken in coronacrisis’

Sigrid Kaag, minister van Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is van mening dat Nederland ‘vanuit verlicht eigenbelang’ een helpende hand moet bieden aan de nabije coronacrisis op het Afrikaanse continent.

Minister Kaag was te gast in het interviewprogramma Op1. In die uitzending deed ze dan ook haar opmerkelijke uitspraken. Nu weten we allemaal dat er heel wat mensen zijn afgehaakt bij de publieke omroep na het vertrek van Jinek en Pauw, maar gelukkig was tweep Perlocator zo scherp om een compilatie te delen van de uitspraken van Kaag.

En ja hoor, ze zegt het echt:

“We zijn nu echt even allemaal bezig met onszelf hier. Dat is ontzettend belangrijk. Maar vanuit een normaliteit en een verlicht eigenbelang moeten we ons ook bezig houden met een internationale aanpak.”

.@SigridKaag (@D66) vindt mensen die zeggen dat we alle hens aan dek moeten houden om het #coronavirus eerst in NL te bestrijden maar “kortzichtige” egoïsten. We zijn “moreel verplicht” om ons vanuit “verlicht eigenbelang” nu ook te focussen op bestrijding van #corona in #Afrika. pic.twitter.com/8SM9pElAw1 — Percolator 🚜 💎 (@Percolator_HNJ) March 28, 2020

De uitspraken van Kaag zijn vooral zwaarwegend omdat Nederland momenteel gebukt gaat onder een gigantische crisis als gevolg van de hevige uitbraak van het coronavirus in ons land. Omdat we zelf de crisis niet meer het hoofd kunnen bieden hebben we al de helpende hand van Angela Merkel moeten accepteren. Met andere woorden: wij als Nederland hebben op dit moment wel even iets anders aan ons hoofd…