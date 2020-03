Daar gaat ‘ie weer! Antisemiet Arnoud van Doorn komt met nieuw joods complot: ‘Israël, daar waar het virus is ontwikkeld?’

Terwijl de meeste normale mensen zich terecht zorgen maken om het coronavirus houdt Arnoud van Doorn zich bezig met andere zaken. Zoals ouderwets antisemitisch complotdenken. Van Doorn is namelijk van mening dat het goed mogelijk zou kunnen zijn dat het virus vanuit een lab komt uit Israël. Want het is wel toevallig dat Israël binnenkort een vaccin ertegen heeft.

Na een vleugje kritiek deinst Van Doorn direct terug en delete hij zoals gewoonlijk zijn walgelijke uitspraken, gelukkig heeft inmiddels iedereen hem door en komt hij hier gelukkig niet mee weg.

Ook is het fijn om te zien dat Van Doorn het salafisme aan alle kanten heeft omarmd. Naast antisemitische retoriek komt hij ook met middeleeuwse standpunten aan, want gelooft werkelijk iemand nog dat ‘God’ een straf stuurt naar aarde?

Ondertussen zijn er meerdere Nederlandse wappies die denken dat er een complot gaande is omtrent het virus. De gebruikelijke stokpaardjes worden uit de kast gehaald.

Een combinatie van virologische analyses maakt het hoogstwaarschijnlijk dat de VS de bron zijn van het Covid-19 virus. Oefening John Hopkins en de Wuhan 2019 Military Games? Er zijn 5 stammen van Covid-19. China, Iran en Italië staan los van elkaar. VS is bron. #coronanederland https://t.co/HEU9f3rhMK — George van Houts (@georgevanhouts) March 11, 2020

Het meest treurige is nog wel dat Kees van der Pijl een voormalig hoogleraar was – gelukkig heeft de universiteit van Sussex zijn titel afgepakt.

Want als mensen zoals Van der Pijl dit soort onzin verkopen over het coronavirus, dan ben ik enorm benieuwd wat voor bagger hij vertelde in de collegezalen.

Het is namelijk niet voor het eerst dat Van der Pijl zijn antisemitische karakter laat zien.

Ronduit walgelijk dit.