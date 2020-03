De hel is losgebarsten in Spanje: meer dan 500 coronavirus-doden per dag

In Italië sterven nog steeds 600 mensen per dag. Daardoor zijn we allemaal druk bezig met dat land. In de tussentijd vergeten we echter te kijken naar een land waar het helemaal misgaat: Spanje.

In Spanje hebben ze de 500 doden in 24 uur tijd vandaag voor het eerst gepasseerd. Volgens het Spaanse ministerie van VWS kwamen er in één dag 514 mensen om. Inderdaad, een nieuw triest record in dat land. Daarmee kunnen we officieel zeggen dat er Italiaanse toestanden zijn uitgebroken in Spanje en dat er nu twee zwaar geraakte EU-lidstaten zijn.

Ook het aantal besmette individuen blijft stijgen. Gisteren waren dat er nog zo’n 33.000, vandaag zijn dat er ongeveer 40.000, aldus Welt.

Het aantal besmettingen van #corona in Spanje. De hel is daar losgebroken. pic.twitter.com/Io1KvHZodw — Teunis Dokter (@DokterTeunis) March 24, 2020

Als we naar het doden per miljoen inwoners kijken zien dat we dat Madrid nu ruim aan kop gaat. Lombardije is er niks bij:

Doden per 1.000.000 inwoners.

Regio Madrid koploper. In Italië is de regio Lombardije (zo groot als België, maar rijker) koploper. pic.twitter.com/uZXtecvY6V — Pietro Brazzà 🇳🇱 🇮🇹 (@BrazzaPietro) March 24, 2020

Ja, er wordt ook nepnieuws verspreid over Madrid, maar de échte beelden die we te zien krijgen zijn al schokkend genoeg. Kijk maar naar deze beelden:

Al deze mensen moeten geholpen worden… al deze mensen lijden enorm. En nee, dat zijn niet alleen oude mannen die al op hun laatste benen liepen voor het virus losging. Er liggen echt mensen bij — vooral mannen, dat dan weer wel — die voor ze door het virus knockout geslagen werden prima gezond waren.

En het meest zorgwekkende aan deze beelden? Spanje is al een tijdje in lockdown. Mensen komen hun huis al een tijdlang nauwelijks meer uit. En toch nog slaat het virus op grote schaal toe. De reden is ongetwijfeld dat al deze mensen weken geleden al besmet zijn geraakt maar daar nu pas de gevolgen van ondervinden.

Vraag: wat betekent dit voor Nederland?

Volg mij op Twitter en Steun mij (al voor 1 euro per maand elke DAG een exclusieve column in je inbox) op BackMe.