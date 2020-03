Deugkoninkrijk Amsterdam slaat weer toe! Rutger Groot Wassink: ‘Gemeente wil graag minderjarige Lesbos-vluchtelingen opvangen’

Als de regering akkoord gaat met het opvangen van 500 wezen die als vluchteling verkeren op Lesbos staat Amsterdam te trappelen om ze op te vangen. Ondertussen weet men niet dat er in Amsterdam een enorme woningnood is. Amsterdam heeft genoeg eigen problemen, zoals een tekort aan pleeggezinnen voor Amsterdamse kinderen, maar voor dit plan heeft Amsterdam wel ineens ruimte.

Bovendien kun je bedenken wat er gebeurt als je ‘wezen’ gaat ophalen: ouders die hun kinderen dumpen aan Europese buitengrenzen. Zodra ze ‘barmhartig’ zijn opgehaald duiken de ouders weer op voor gezinshereniging. Niet doen dus, nu ophalen veroorzaakt per saldo meer kinderleed. — Annabel Nanninga (@ANanninga) March 11, 2020

Zoals Nanninga terecht stelt is dit gewoon ordinair deugpunten scoren. Of ze snappen bij Amsterdam echt niet hoe het werkt, dat is uiteraard ook een optie. Ook alleen het idee al, wat voor signaal zal dit afgeven? Ouders gaan dan expres hun kind ‘verlaten’ of dan even later weer op te duiken en gezinshereniging te claimen.

Het plan komt uit de hoge hoed van Rutger Groot Wassink, die echt totaal geen realiteitsbesef meer heeft. Amsterdam kampt zowel met een groot woningentekort en een tekort aan pleeggezinnen. Dus hoezo zou het dan een slim idee zijn om nog meer mensen naar Amsterdam te halen.

Wij kunnen niet wegkijken van de hartverscheurende situatie waarin talloze minderjarige, ouderloze kinderen zich aan de rand van Europa bevinden. Amsterdam wil aantal minderjarige Lesbos-vluchtelingen opvangen https://t.co/bTwUPoM01S via @parool — Rutger Groot Wassink (@RutgerGW) March 11, 2020

Ongetwijfeld zal dit voorstel veel deugpunten scoren, want we praten wel over kinderen. En het is uiteraard enorm triest om te zien hoe kinderen zonder ouders in erbarmelijke omstandigheden moeten overleven op Lesbos, maar de oplossing is niet continu de grenzen wagenwijd op zetten. We kunnen niet eeuwig doorgaan met iedereen blijven opvangen. En dat is iets wat men bij GroenLinks in Amsterdam niet snapt.