Dit gaat echt HELEMAAL mis: 112 doden door coronavirus in 24 uur tijd!

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt het hoogste aantal doden door het coronavirus binnen 24 uur tijd. Maar liefst 112 doden, 349 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 1.172 nieuwe besmettingen en een totaal van 8.603 besmette mensen.

Het RIVM lijkt te vroeg te hebben bericht dat er een afname in het aantal coronapatiënten kon worden geconstateerd. Ze praatten daar weliswaar over een voorspelde afname voor over een tijdje, dat bericht werd wel héél anders opgevat. Voor velen was het namelijk een sprankje hoop, terwijl 112 doden in één dag toch een behoorlijk bittere pil is om te moeten slikken.

En er komt nóg een hele bittere pil aan, kijk maar:

Op veler verzoek (4) Dus de gemiddelde groei over de komende week is dan ca 27-3%=24%. De prognose voor het aantal doden over 7 dgn is nu 434 x (1.24)^7 = ca 2000 doden Op dezelfde wijze: de prognose voor het aantal Corona IC bedden over 7 dgn is nu 761 x (1.13)^7 = ca 1800 — Prof dr. ir. Wouter J. Keller (@wouterkeller) March 27, 2020

Over een week 2.000 doden erbij! En alsof dat al niet erg genoeg is, die verwachte 1.800 intensive care-patiënten voorspelt ook weinig goeds. Zoals het er nu voorstaat lijken de Nederlandse ziekenhuizen het aantal intensive care-bedden op te kunnen schalen van 1.150 naar 1.500-1.600. Grofweg 1.000 van die bedden zijn voor coronapatiënten bestemd, waarvan er inmiddels meer dan ~900 van bezet zijn. Die overige 500 zijn voor alle andere intensive care-patiënten. Beleid zal hier het één en ander in (kunnen) veranderen. Het punt is dat er over iets minder dan een week mogelijk harde keuzes zullen moeten worden gemaakt. Over wie voorrang krijgt en wie de hoogste kans heeft om het wachten te kunnen overleven.

Volgens dit artikel van de Volkskrant op 13 maart 2020, wordt gesteld dat intensive care-capaciteit pas bij 7.200 besmettingen ‘niet meer toereikend’ is. We zitten inmiddels op 8.600. Het lastige van het voorspellen van het moment van overbelasting, zit hem in de tijd die een coronapatiënt nodig heeft voor herstel. Wanneer het bij veel patiënten veel langer duurt dan gemiddeld, is de piek natuurlijk eerder bereikt. Zo’n beetje alles wijst er op dat we al overbelast zijn en dat we de effecten ervan snel genoeg zullen gaan merken.

Precies de zwakkeren die Rutte met zijn strategie van groepsimmuniteit social distancing zegt te willen beschermen, beginnen nu massaal het loodje te leggen. En we registreren nog niet eens wie er de afgelopen weken in de huiskamer zijn overleden.