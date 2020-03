Economie staat op INSTORTEN door coronavirus: krimp tussen 1,2% en 7,7%!

Uit prognoses van het Centraal Planbureau blijkt dat er in Nederland een keiharde recessie aankomt door het coronavirus. In het ergste scenario worden we geconfronteerd met een krimp van 7,7% en een werkloosheid van 9,4%. Dat zijn schokkende cijfers.

Het CPB ontwikkelde vier verschillende scenario’s om in te kunnen schatten wat de mogelijke economische ontwikkelingen zijn dit jaar. In maar liefst drie van de vier scenario’s is de krimp ernstiger dan in de kredietcrisis van 2008. In het andere, meest positieve scenario, bedraagt de krimp “maar” 1,2%. Let wel, dat is “maar” in vergelijking met de drie andere scenario’s, want normaal gesproken is een dergelijke krimp ook vreselijk slecht nieuws.

Maar ja vergeleken met de krimp van 7,7% in het slechtste scenario, gepaard gaande met een werkloosheid van 9,4%!, is het natuurlijk nog best te doen. Let wel, op dit moment bedraagt de werkloosheid 3,4%. Dat is dus een verschil van zes percentpunt. Dat is nogal wat.

CPB-directeur Pieter Hasekamp zegt dan ook terecht over het kabinetsbeleid dat het “erop gericht [is] om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.”

Juist daarom is het van het grootste belang dat het kabinet het economische corona-pakket onmiddellijk uitrolt. Er wordt gezegd dat dit allemaal heel moeilijk is, etc. Dat zal wel. Als de overheid in één klap heel veel geld wil innen dan kan het ook snel. Nou, dan moet het omgekeerde ook mogelijk zijn.

Moeilijk? Ja. Maar dit zijn uitzonderlijke tijden die dit eisen. Het kabinet mag daarin niet tekort schieten. Zo nodig moeten de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen de klok rond werken. Het is niet anders. Dit wordt nu van ze vereist. Als ze dat niet aankunnen moeten ze aftreden. Er is een reden dat ze zoveel macht en geld krijgen. Nu moeten ze bewijzen dat ze de eer van hun mooie functie waard zijn.

