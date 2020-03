Energierekening in 2020: wat kunnen we dit jaar verwachten, gaan we meer of minder betalen?

Wat kunnen we dit jaar verwachten met de energierekening? Voorgaande jaren viel de rekening voor velen hoger uit dan gedacht. Voor 2020 hebben we goed nieuws, in tegenstelling tot 2019 gaan huishoudens dit jaar minder betalen voor zowel stroom en gas. En vrijwel iedereen gaat er van mee profiteren, mits ze energie vergelijken en kiezen voor het goedkoopste contract.

De lagere energierekening in 2020 komt grotendeels tot stand door het feit dat huishoudens meeliften op de steeds lagere gasprijzen en hogere heffingskortingen. Helaas is het niet alleen maar feest, we verwachten namelijk wel een stijging in de energiebelasting en netbeheerkosten.

De besparing in 2020 uitgedrukt in cijfers en factoren

Op Beste-energievergelijker.com zijn een aantal schattingen gemaakt waarbij rekening is gehouden met onder ander andere bovenstaande componenten. Als we de cijfers naast elkaar leggen komen we uit op een € 61,- euro lagere energierekening in vergelijking met die in 2019. Om de besparing nog wat meer te duiden hebben we de belangrijkste factoren voor deze prijsdaling nog even voor je uitgelegd.

De heffingskorting stijgt

Met ingang van 2020 heeft er een positieve ontwikkeling plaatsgevonden voor Nederlandse huishoudens. De heffingskorting voor huishoudens op de energierekening is namelijk gestegen met een bedrag van € 216,-. De totale heffingskorting bedraagt nu € 527,17 op jaarbasis. Deze korting houdt een belastingvermindering in, hoe hoger de korting, hoe lager de energierekening.

De netbeheerkosten gaan in 2020 iets stijgen

Ook gaan er een aantal kosten stijgen, namelijk die van het netbeheer. Verwacht geen grote stijgingen. Jaarlijks komt het gemiddeld namelijk neer op 5 euro extra per huishouden. Deze kosten zijn dan ook te verwaarlozen en wegen niet op tegen de voordelen die dit jaar hebben plaatsgevonden.

De energiebelasting

Belastingen, niemand is er fan van. In 2020 hebben we zowel goed- als slecht nieuws te melden, de energiebelasting zal voor stroom namelijk iets omhoog gaan, gemiddeld € 4,- per maand. Helaas gaat de belasting op gas wel aanzienlijk stijgen. Een gemiddeld huishouden gaat qua belasting op gas 73 euro meer betalen.

Naast de energiebelasting wordt de Opslag Duurzame Energie (ODE) steeds belangrijker in de ogen van de huidige beleidsbepalers. Hiermee wordt de aanleg van duurzame projecten bekostigd en in 2020 gestegen:

€ 46,- extra voor gas

€ 35,- extra voor stroom

Conclusie: de stroom- en gasprijs in 2020

Kijkend naar 2020 en de huidige ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus zien we dalende energie tarieven die gunstig kunnen uitpakken voor veel consumenten. De Russisch-Amerikaanse handelsoorlog in gas neemt toe waardoor de VS en andere landen een hogere gasexport hanteren. Met een groter aanbod treedt een lagere prijs in werking.

Dit heeft invloed op de energierekening die huishoudens overmaken naar de energieleverancier. Wij schatten een daling van 5% tot 10%. Deze schatting wordt versterkt door de daling van gasprijzen door het Russische staatsbedrijf Gazprom. Terugkijkend naar eerdere gasprijs dalingen weten we ook vrijwel zeker dat de stroomprijzen een daling zullen inzetten. Al met al zal de energierekening in 2020 voor velen goed uitpakken!